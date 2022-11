﻿Hannover und der Fall Maddie: Verdacht gegen Christian B. (45) bleibt

Im Juli 2020 suchten Ermittler nach der verschwundenen Maddie McCann (damals 3 Jahre alt) in einem Gartengrundstück in Letter (Seelze). Der Sexualverbrecher Christian B. (45) aus Hannover-Linden gilt immer noch als tatverdächtig in dem weltweit bekannten Fall.

Hannover. Gegen den Sexualstraftäter aus Hannover, Christian B. (45), ist ein neuer Haftbefehl erlassen worden. Ihm wird vorgeworfen, in Portugal zwischen Dezember 2000 und Juni 2017, drei Vergewaltigungen und in zwei Fällen Kindsmissbrauch begangen zu haben. Derzeit sitzt der Mann eine Haftstrafe ab.

Christian B. ist weltweit in die Schlagzeilen geraten, weil gegen ihn auch in dem spektakulären Vermisstenfall Maddie McCann ermittelt wird. Das kleine Mädchen (3) aus Großbritannien ist im Mai 2007 aus einer Appartementanlage in Portugal verschwunden. Die Eltern Gerry und Kate McCann hatten eine internationale Suchkampagne gestartet, und waren sogar von Papst Benedikt XVI empfangen worden.

Christian B. lebte bis 2011 in Linden

„Wir haben noch offene Fragen, ob es am Ende zu einer Anklage reicht, ist ungewiss“, erklärte Hans Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, angesichts der Indizienlage. Da die Ermittlungen über die portugiesische Polizei liefen, dauerten das Verfahren viel länger als normalerweise. Fakt ist: Zur Tatzeit war das Handy des Sexualverbrechers im „Ocean Club“ eingeloggt. Dort war die Dreijährige verschwunden.

Im Juli 2020 hatten Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKA) einen Kleingarten in Letter (Seelze) nach Spuren in dem mysteriösen Kriminalfall abgesucht. Diese Spurensuche habe nichts ergeben, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte hatte bis 2011 in Hannover-Linden gelebt, wohnte aber einige Jahre (2007 oder 2008) zuvor auch auf dem Gartengrundstück.

Keine Spur von Maddie in Hannover

„Der Raum in Hannover hat bei den Ermittlungen keine größere Rolle gespielt“, erklärt Wolters. Die Ermittler wollten nur sichergehen, nichts übersehen zu haben. Deshalb haben sie auch ein Gartengrundstück in Braunschweig und ein Fabrikgelände in Sachsen-Anhalt abgesucht. Auch dort hatte Christian B. zeitweise gelebt.

Seit 2007 verschwunden: Maddie McCann (3) wird weltweit gesucht. Sexualverbrecher Christian B. aus Hannover gilt als tatverdächtig, das Kind ermordet zu haben. © Quelle: Luis Forra

„Wir haben keine forensischen Beweise, aber Indizien und noch einige Fragen, die abgeklärt werden müssen“, fasst der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig zusammen. So fehle zum Beispiel die Leiche des kleinen Mädchens. Zu weiteren belastenden Indizien gegen den Sexualstraftäter wollte sich Wolters nicht äußern. Derzeit habe der Beschuldigte keine Akteneinsicht in dem Verfahren Maddie. Deshalb halte sich die Staatsanwaltschaft mit öffentlichen Verlautbarungen zurück.

Bevor Christian B. nach Portugal auswanderte, hatte er seinen letzten deutschen Wohnsitz in Braunschweig. Deshalb ist die dortige Justiz für den Fall zuständig. Derzeit sitzt der Verbrecher in Oldenburg im Gefängnis. Dort verbüßt er eine siebenjährige Haftstrafe. Er hatte 2005 eine US-Bürgerin in Praia die Luz, derselbe Ort in dem Maddie McCann verschwand, vergewaltigt. Seine Haftstrafe endet im September 2025. Ein Sprecher des Landgerichts Braunschweig betonte, dass über die neue Anklage noch nicht entschieden sei und frühestens im nächsten Jahr mit einer Verhandlung zu rechnen sei.

Von Thomas Nagel