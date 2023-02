Insgesamt 23 Taten: Polizei sucht nach drei Betrügern

Hannover/Wedemark. Die Polizei in Hannover sucht mit einem Foto nach einem Unbekannten, der mit seinen Komplizen mehrere Computerbetrügereien in der Region Hannover begangen haben soll. Damit brachte die Bande ihre Opfer um insgesamt etwa 22.500 Euro. 23 Taten sollen auf das Konto der drei Männer gehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Ende September vergangenen Jahres sollen sie mit gestohlenen Kontokarten an Bankautomaten Geld abgehoben oder in Geschäften und Tankstellen Waren eingekauft haben. „Insgesamt sind der Polizei bislang 23 Taten bekannt, von denen sieben in Hannover, zwei in der Wedemark und zwölf weitere im Landkreis Vechta, Landkreis Nienburg, Frankfurt und Polen stattfanden“, sagt Dennis Schmitt von der Polizeidirektion Hannover.

Polizei sucht mit Foto nach Verdächtigem

Nun fahndet die Polizei mit Bildern nach einem der mutmaßlichen Computerbetrüger. „Er ist bei den Taten zumeist in Begleitung eines weiteren unbekannten Mannes“, so Schmitt. Der Komplize ist etwa 1,75 Meter groß, auffallend hager und trägt oft ein gelbes Baseball-Cap. Außerdem fungiert ein dritter Komplize bei den Betrügereien als Fahrer. Zu ihm liegt keine detaillierte Beschreibung vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hannover unter Telefon (0511) 1092717 entgegen.