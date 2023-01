﻿Eingeschlafen? VW-Fahrer gerät in Gegenverkehr und prallt gegen BMW

Schwerer Unfall auf der Autobahn 7 mit einer Schwerverletzten: Ein 23-Jähriger ist an der Anschlussstelle Anderten in den Gegenverkehr geraten und mit einen entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 23-Jährige am Steuer offenbar eingeschlafen.

