﻿Unfall an der Berliner Allee: Radfahrer am Ampel von Auto erfasst und schwer verletzt

Hannover. Ein Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstag, 19. September, schwer verletzt worden. Der 45-Jährige musste ins Krankenhaus. Die Berliner Allee war laut Polizei etwa zwei Stunden lang gesperrt.

Nach Polizeiangaben wollte der Radfahrer gegen 17 Uhr die Berliner Allee in der Verlängerung der Lavesstraße in Richtung Kestnerstraße überqueren. An der Ampel erfasste ihn ein 67-Jähriger mit seinem VW Multivan, der in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war.

Unfall auf der Berliner Allee: Wer hatte Vorfahrt

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und will nun klären, wer Vorfahrt hatte. Darüber machen die Beteiligten laut Polizei unterschiedliche Angaben. Deshalb sucht die Polizei Zeugen. Wer Hinweise zum Unfall hat, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter Telefon (0511) 1091888 zu melden.

