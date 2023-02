﻿Südschnellweg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Das Todesurteil für den einst in Hannover lebenden Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd (67) im Iran sorgt für Entsetzen. Es hat eine Welle der Unterstützung in den sozialen Medien zur Folge. In zahleichen Petitionen und Unterschriftenlisten fordern mehr als 100.000 Menschen die Bundesregierung auf, sich für den politischen Gefangenen einzusetzen.