Auffahrunfall auf dem Südschnellweg: Fünf Menschen leicht verletzt

Zusammenstoß

Tödlicher Unfall in Hannover: Das ist die vierspurige Straße Auf der Horst

Zwischen Hannover-Marienwerder und Garbsen sind am späten Montagabend bei einem Unfall drei junge Menschen getötet worden. Zwei schweben in Lebensgefahr, einer wurde schwer verletzt. Die Einsatzstelle lag auf der breit ausgebauten Straße Auf der Horst. Was ist über den Abschnitt bekannt?