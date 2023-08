Verkehr

Nach Unfall bei Großburgwedel: Nur eine Fahrspur und Stau auf der A7 Richtung Hamburg

Unfall auf der Autobahn: Auf der A7 in Richtung Hamburg staut sich im Norden der Region Hannover der Verkehr.

Zwei Unfälle in zeitlicher und räumlicher Nähe: In Richtung Hamburg staut sich der Verkehr auf der A7 bei Großburgwedel auf einer Länge von über fünf Kilometern. Auch auf der zubringenden A352 hat es am späten Montagvormittag gekracht.