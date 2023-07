Unfall bei Autoshow auf dem Schützenplatz: Polizei ermittelt gegen Fahrer

Hannover. Schwerer Unfall bei der „Street Mag Show“ auf dem Schützenplatz: Am Samstag, 22. Juli, ist ein Ford Mustang in eine Menschengruppe gefahren. Fünf Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Nach derzeitigem Stand könnten die Ermittlerinnen und Ermittler aber ausschließen, dass der Fahrer absichtlich in die Menschengruppe gefahren sei, teilte die Polizei noch am Samstagabend mit. Das ginge aus Zeugenaussagen hervor. Die Untersuchungen des Verkehrsunfalldienstes zum Unfallhergang und zur Ursache dauerten aber noch an.

Einsatz am Samstagnachmittag: Die Polizei sperrte den Unfallort weiträumig ab. © Quelle: Tobias Wölki

Unfall in Hannover: Frau schwebt zwischenzeitlich in Lebensgefahr

Fünf Menschen wurden bei dem Unfall auf der Autoshow verletzt, zwei Frauen im Alter von 20 und 32 Jahren sogar schwer. Den Zustand der 32-Jährigen hatte die Polizei zwischenzeitlich als lebensgefährlich eingestuft. Zudem wurden drei Männer (20, 23 und 61 Jahre) leicht verletzt.

Augenzeugen schilderten dieser Redaktion, wie der Ford Mustang von der Autoshow kam und zunächst recht langsam fuhr. Dann habe der Motor aufgeheult, die Reifen quietschten. Der Wagen sei mit Vollgas losgeschossen und in die Menschenmenge gefahren. Weitere Zeugen berichteten auch, dass der 57-Jährige nach dem Unfall ausgestiegen sei und erkennbar unter Schock gestanden habe. Er habe gesagt, dass er sogar noch versucht habe, den Schlüssel zu ziehen.

Autofestival soll weitergehen

Das Autofestival lief am Samstag aber weiter. Auch am Sonntag wird die Veranstaltung auf dem Schützenplatz offenbar weitergehen: „Wir sind heute wie geplant ab 8 Uhr (Zuschauereinlass ab 10.30 Uhr) für euch da!“, teilten die Veranstaltenden auf Facebook mit. Zu dem „tragischen Unfall“ am Samstag schrieben sie: „Wir stehen immer noch unter Schock und werden uns morgen ausführlich dazu äußern, in erster Linie sind unsere Gedanken bei den Opfern und wir wünschen ihnen von Herzen eine schnelle Genesung.“

