Nach schwerem Unfall bei „Street Mag Show“: Veranstalterin meldet sich zu Wort

Hannover. Nach dem schweren Unfall am Wochenende auf dem Schützenplatz hat sich die Veranstalterin der „Street Mag Show“ in den sozialen Medien zu Wort gemeldet – und angekündigt in Zukunft mehr für die Sicherheit bei der Show zu tun.

Am Samstag war ein 57-Jähriger mit seinem Ford Mustang in eine Menschengruppe gefahren. Er hatte offenbar angegeben, die Kontrolle über seinen Wagen verloren zu haben. Laut Polizei war der Hannoveraner offenbar leicht alkoholisiert. Das habe ein Atemalkoholtest ergeben. Das Ergebnis eines Blutalkoholtests steht aber noch aus.

Unfall auf dem Schützenplatz in Hannover: „Geschehene macht sprachlos“

Anna Kuczora, Veranstalterin der „Street Mag Show“, zeigte sich bereits kurz nach dem Unfall betroffen. Sie und ihr Team hatten auch überlegt, die Veranstaltung abzubrechen. In einem am Montagabend veröffentlichten Statement auf dem Facebook-Account der Veranstaltung heißt es nun: „Was geschehen ist, macht mich immer noch sprachlos.“ Sie wünsche allen von tiefsten Herzen, dass die Verletzten schnell wieder gesund werden. „Wir hoffen ebenfalls, dass schnell aufgeklärt werden kann, wie es zu diesem furchtbaren Unfall kommen konnte.“

In dem Post wird auch noch mal auf die Sicherheitsbestimmungen der Veranstaltung hingewiesen. „Nicht umsonst stellen wir diese Regeln auf!“ Beschleunigen, Burnouts oder sonstiges Fahren über die Schrittgeschwindigkeit hinaus, sei bei der Show verboten und werde in Zukunft mit einem Platzverweis geahndet. „Für alle, die uns immer dafür belächelt haben, ihr seht nun, was passieren kann. Und genau deswegen handeln wir so!“

Unfall auf dem Schützenplatz: Fünf Menschen wurden teils schwer verletzt. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Veranstaltende wollen mehr für Sicherheit auf dem Festival tun

Bereits nach dem Unfall hatte die Veranstalterin im Gespräch mit dieser Zeitung betont, dass für Autobesitzer Sicherheitsbestimmungen gelten. Imponiergehabe wie der Burnout, bei dem die Reifen zum Quietschen gebracht würden, seien verboten. Ausnahmen gelten laut Kuczora nur für professionelle Fahrer, die für die Show gebucht werden.

Der Unfallfahrer habe aber nicht an dem offiziellen Bühnenprogramm teilgenommen, seinen Wagen aber trotzdem vor der Bühne entlang gefahren, so Kuczora. Auf Facebook kündigte die „Street Mag Show“ nun an: „In Zukunft werden wir noch mehr für eure Sicherheit tun, damit so etwas nie wieder passieren kann.“

