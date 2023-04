﻿Schwerer Unfall bei Neustadt: Drei Autoinsassen sterben bei Kollision mit Zug

Nördlich von Neustadt am Rübenberge hat sich am Sonntagmorgen ein schwerer Unfall ereignet: Beim Versuch, eine geschlossene Schranke zu umfahren, wurde ein Pkw von einem Zug erfasst. Die drei Autoinsassen kamen ums Leben. Die Bahnstrecke zwischen Bremen und Hannover ist gesperrt.

