﻿Die Schatzkammer unter dem „Aresto“: Hier lagert Wein für 1,5 Millionen Euro

Hannover. Die Absperrung ist stilvoll: Cemal Can (55) hängt eine rote Kordel im „Aresto“ ab, weist den Weg nach unten. Im Untergeschoss des griechischen Lokals am Hohen Ufer haben er und sein Bruder Feyzi Ekinci (58) im Jahr 2007 ein Separee eingerichtet. Ein Tresen, festlich eingedeckte Tische, eine Ecke mit Flachbildschirm, in der auch Altkanzler Gerhard Schröder so manches Fußballspiel von Hannover 96 geschaut hat. Interessant wird es hinter einer schnörkeligen Tür mit Vorhängeschloss – denn hier öffnet sich die Schatzkammer.

Die Gänge: schmal und verwinkelt. Die Regale: hoch bis unter die Decke. „Wir haben hier jeden Winkel ausgenutzt“, erzählt Can bei der kleinen Führung durch Norddeutschlands größtem Weinkeller, die nur besonderen „Aresto“-Stammgästen und Weinliebhabern gewährt wird. Denn in diesem weitverzweigten Kellersystem lagern 30.000 Flaschen. Wein im Wert von 1,5 Millionen Euro.

Riesling – „die Königin aller Trauben“

Can holt eine Flasche aus dem Regal. Ein 2018er Ribera del Duero des Weingutes Vega Sicilia – 300 Euro kostet eine Flasche. Gerade ist eine Palette Lugana aus Italien geliefert worden, wichtig ist derzeit Riesling in allen Facetten – „die Königin aller Trauben“. Einige Weine liegen im Keller hinter Gittern, die Kombination für das Zahlenschloss kennen nur die beiden Inhaber und Chefkellner Dimi Vavatsis (38).

Hinter Gittern: Vorhängeschlösser sichern dieses Weinregal. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Und ein besonderes Schätzchen ist extra weggeschlossen – eine 32 Jahre alte Flasche Château Margaux für 800 Euro. Ist das eine Geldanlage? Can schüttelt den Kopf, schmunzelt. „Alles, was hier liegt, kann auch im Restaurant bestellt werden. Die Nachfrage ist da.“

Lager im Corona-Lockdown gesichtet

Aber erst muss die jeweilige Flasche gefunden werden. Hunderte Positionen umfasst die Weinkarte des „Aresto“: Die langwierigen Lockdowns in der Corona-Pandemie, als Restaurants monatelang geschlossen waren, hatte Feyzi Ekinci genutzt, um das Lager zu sichten, neu zu ordnen. Kurz bevor das Lokal wieder öffnen durfte, kam der Schicksalsschlag: Ekinci erlitt im März 2021 einen Schlaganfall, von dem er sich mit harter, monatelanger Arbeit wieder gut erholte („Nur Gehen bereitet mir noch Probleme“). Doch das neue Ordnungssystem stellte Can vor Probleme: „Ich habe keine Weine mehr gefunden.“

Der 55-Jährige, der von sich sagt, er sei „der Handwerker in der Familie“ und wollte eigentlich mal Bauingenieur werden, nahm das Thema in die Hand – generalstabsmäßig. „Ich bin strategisch vorgegangen. Wir haben mit Nachbarn Kellerflächen getauscht, Wände durchbrochen.“ 200 Quadratmeter mit vielen Winkeln hat der Keller nun, ins benachbarte Lokal „A’Mura“ hat Can eine Wendeltreppe bauen lassen, damit beide Lokale Zugang zum Weinlager haben. Ein Kamerateam des NDR hat vor Kurzem das neue Kellersystem vorgestellt.

Mit System: Chefkellner Dimi Vavatsis katalogisiert die Weine mit handschriftlichen Notizen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Chefkellner Vavatsis („Jede Flasche geht durch meine Hand“) hat handschriftlich Zettel angefertigt, auf denen Jahrgang Rebsorte und Weingut vermerkt sind. Was jetzt noch fehlt? „Eine geografische Karte“, sagt Can und lacht. „Hier steckt ein Jahr intensive Arbeit drin, aber ich bin noch nicht fertig. Wir müssen noch ein paar Lücken schließen.“ Ein schelmisches Augenzwinkern. „Es gibt noch Keller in den Nachbarhäusern.“

Jede Woche 600 neue Weinflaschen

Denn dieses Weindepot ist ständig in Bewegung. „Wir bekommen jede Woche eine Palette mit 600 neuen Flaschen“, erzählt Can. Es ist ausgeklügelte Logistik, die Kisten zu lagern, ohne Wege zuzustellen. Im Kühlraum warten bei acht Grad Weißweine und Champagner auf die Verkostung, Rotweine aus Italien und Frankreich haben die Brüder auf Regalen links und rechts von einer stillgelegten Treppe untergebracht, die man nur über den Weg durch die Küche und über den Hinterhof erreicht. Leergut entsteht natürlich auch – „wir brauchen acht Glascontainer jede Woche“, erzählt Can.

Steil: Links und rechts der stillgelegten Treppe lagert Rotwein aus Italien und Frankreich. Hinter der Glaswand ist die Weinbar im Untergeschoss des „Aresto“. © Quelle: Andrea Tratner

Dabei waren die Anfänge des „Aresto“ klein und bescheiden. „1990 haben uns alle ausgelacht“, erinnert sich Ekinci an das Projekt, griechische Küche mit edlen deutschen Weinen zu kombinieren. „Wir waren Pioniere.“ Heute sind die Gastro-Brüder Wegweiser für die Branche. Zertifikate als Sommeliers brauchten sie dafür nicht. „Probieren, probieren, probieren“, laute die Erfolgsformel. Immer bessere Weine zu testen, schule die Nase. „Ich habe als 14-Jähriger in der Gastronomie ausgeholfen, durfte nicht trinken, aber schnuppern. So konnte ich schon Rebsorten unterscheiden“, erzählt Ekinci. Und bei der Auswahl leite die Brüder eh das Bauchgefühl: „Was uns nicht schmeckt, kommt nicht auf die Karte.“

Genießer: Feyzi Ekinci (links) und sein Bruder Cemal Can schätzen edle Weine – halten aber auch immer Ausschau nach Neuentdeckungen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Langjährige Beziehungen spielen auch eine Rolle: Allein 15 Sorten stammen vom Weingut Fürst in Franken, das für seinen Spätburgunder bekannt ist. „Ich war schon als 15-Jähriger dort“, erzählt Ekinci, der Kontakt sei immer noch eng. Eine Rarität in den Regalen: Ein Tempranillo, der für die spanische Königsfamilie angebaut wird. „Es geht aber nicht nur um große Namen“, betont der Gastronom, der auch immer nach Neuentdeckungen Ausschau hält, die im Lokal dann für 8,50 Euro pro Glas ausgeschenkt werden.

