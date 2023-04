Hannover-Update: An der Leine

Liebe Leserinnen und Leser,

so richtig einladend ist das Wetter bei uns in der Region ja nicht gerade. Doch es gibt tausende Menschen in Hannover, die es tagtäglich nach draußen zieht, von früh bis spät, in schöner Regelmäßigkeit: es sind die Hundebesitzer. Die munteren Vierbeiner müssen sich erleichtern, brauchen Auslauf und müssen sich austoben. Seit gestern ist das jedoch nicht mehr ganz so uneingeschränkt möglich wie zuvor: Die Zeit der Leinenpflicht hat begonnen.

Nicht jeder ist begeistert über die Regel, dass Hunde in Niedersachsen nun bis zum 15. Juli bis auf wenige Ausnahmen überall an der Leine zu führen sind. Die großen Konflikte um dieses Thema scheinen allerdings beigelegt, viele einstige Gegner haben sich wohl schlicht daran gewöhnt. Heutzutage stellt sich eher aus anderem Grund die Frage, ob die Regel in dieser Form sinnig ist: passt das Datum noch? Der Klimawandel hat auch bei uns sichtbare Auswirkungen. Da hat etwa der sogenannte Erstfrühling in diesem Jahr bei uns in Hannover bereits 33 Tage früher begonnen als im Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2010. Damit einher geht, dass die Brutzeit der Vögel ebenfalls deutlich eher begann. Bodenbrüter wie Ente, Gans, Rebhuhn, Fasan, Kiebitz und Lerche beginnen ihr Brutgeschäft. Mehr noch: Rehe sind jetzt hochtragend, andere Wildtiere wie Hasen und Schwarzwild ziehen ihren Nachwuchs bereits groß.

Da ist es beinahe überraschend, dass Naturschützer keine Ausweitung, oder zumindest Verschiebung der Leinenpflicht-Periode fordern. Sie setzen vielmehr einen anderen Punkt: Wichtiger als das genaue Datum sei es, dass die Regeln mehr denn je genau eingehalten werden. Denn auch bei uns geraten die Wildtiere immer mehr unter Druck. „Der Frühling wird immer leiser“, hat mein Kollege Thoralf Cleven vor wenigen Tagen anschaulich geschrieben, als er über den dramatischen Rückgang des Vogelbestands und der Arten berichtete. Und auch für andere Tiere schwindet bei uns in der Region der Lebensraum, wie Stadtjäger Heinz Pyka berichtet. Und so hält auch er die Leinenpflicht für wichtiger denn je. Lesen Sie hier mehr.

„Es ist erstaunlich, wie hier mit dem Verfahren umgegangen wird.“ Christin Kloy, Richterin am Amtsgericht, über das Nicht-Erscheinen von Utz Claassen beim Prozess gegen seine Firma - wegen "wichtiger Termine"

Nur 27.000 Euro im Jahr: Steuerzahlerbund kritisiert neuen Stadionvertrag der Stadt mit Hannover 96

Nur 27.000 Euro pro Jahr soll Hannover 96 laut dem neuen Vertrag mit der Stadt im Jahr für das Stadion zahlen. „Das ist weniger, als ein Spieler im Monat verdient“, kritisiert der Steuerzahlerbund. Stadt und Politik finden den Deal hingegen fair. Jetzt lesen

Schadsoftware legt Teile der Üstra in Hannover lahm

Das Nahverkehrsunternehmen Üstra in Hannover ist Ziel eines Angriffs mit einer Schadsoftware geworden. Betroffen sind unter anderem Fahrgastinformationen und Kundenservice, aber nicht der Fahrbetrieb. Jetzt lesen

Gelungener Aprilscherz? Braunschweig und Hannover werden Partnerstädte

Mit einem Video in sozialen Netzwerken haben Braunschweig und Hannover am 1. April den Beginn ihrer neuen Städtepartnerstadt verkündet. „Es wachse zusammen, was zusammen gehöre“, heißt es da. Und Hannovers Oberbürgermeister verkündet: „Ein historischer Moment!“ Jetzt lesen

