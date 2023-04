Hannover Update: Baumfällungen am Schnellweg nicht notwendig?

Liebe Leserinnen und Leser,

da führt eine mehrspurige Schnellstraße mitten durch eine idyllische Seenlandschaft, über eine massige Brücke, entlang großer alter Bäume. Der Südschnellweg war schon immer ein ziemlich groteskes Konstrukt im Spannungsfeld von Natur und Verkehr in Hannover. Kein Wunder, dass die geplante Verbreiterung von 14,50 auf 25,60 Meter hohe Wellen schlug: eine Straße, breit wie eine Autobahn, mitten durch die Leinemasch. Und der Ausbau mitten in der Zeit der viel beschworenen Verkehrswende. Seit gestern hat ein weiteres Kapitel begonnen - und dieses hat das Potential, das ganze Thema noch einmal eskalieren zu lassen.

In einem internen Papier, das der HAZ vorliegt, wird deutlich, dass der massive Ausbau nicht unbedingt notwendig war. Verkehrsminister Olaf Lies hatte eine Expertengruppe ins Leben gerufen, und diese hat nun den Entwurf eines Abschlussberichts verfasst. Demnach sei die extreme Verbreiterung der Straße auf über 25 Meter nicht zwingend gewesen - sondern nur „Ermessensentscheidung der Verwaltung in der Abwägung“. Das heißt konkret: Es hätten zum Beispiel auch Nothaltebuchten statt eines durchgehenden Seitenstreifens dazu geführt, dass ein Teil der Bäume nicht hätte gefällt werden müssen.

Und das heißt auch: Wenn es stimmt, was in dem Entwurf des Abschlussberichts steht, dann haben die Gegner des Ausbaus von Anfang an Recht gehabt. Als „minimalinvasiv“ wurde die Verdoppelung der Fahrbahnbreite auf Autobahnmaße gepriesen, so wunderlich das auch klang. Die nun bekannt gewordene Information, dass der neue Schnellweg womöglich auch ganz anders, vor allem schmaler und mit weniger gefällten Bäumen hätte gebaut werden könne, wird den Konflikt zuspitzen. Kurz gesagt: Beim Schnellwegbau ist jetzt das Vertrauen verspielt. Das Thema ist keineswegs zu den Akten gelegt, jetzt wo die Bagger schon seit Wochen rollen. Ganz im Gegenteil: Alles sieht danach aus, als müsse sich Hannover auf einen heißen Herbst am Südschnellweg gefasst machen. Die Auseinandersetzungen, die bald mit Beginn der Fällsaison zum nächsten Bauabschnitt drohen, könnten heftig werden.

„Was dann passierte, hat meinen Glauben an die Basisversorgung in einem reichen Land erschüttert.“ Christina S., Mutter eines Sechsjährigen aus der Südstadt

© Quelle: Rainer Dröse

Interner Bericht: Schmalerer Südschnellweg in Hannover wäre möglich gewesen

Bisher hatten die Planer stets den Eindruck vermittelt, dass der Ausbau von Hannovers Südschnellweg nach Autobahnstandard ohne Alternative wäre. Ein noch interner Bericht kommt jedoch zu einem anderen Schluss. Bitter für den Klimaschutz: Für Änderungen fehlt laut Land die Zeit. Jetzt lesen

© Quelle: Irving Villegas

180-Grad-Wende der Bundesbehörde: Jesidin aus Hannover darf überraschend doch dauerhaft in Deutschland bleiben

Die 20-jährige Hayfaa Sharaf Elias aus Hannover muss nicht mehr um ihren Aufenthaltsstatus in Deutschland fürchten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat nun völlig unerwartet einen negativen Bescheid zurückgezogen – nachdem öffentlich über den Fall berichtet worden war. Jetzt lesen

© Quelle: Daniel Reinhardt

„Lyriden“ im Anflug: Sternschnuppen auch in Hannover zu sehen

Die „Lyriden“ sind im Anflug: Die Sternschnuppen sind auch über der Region Hannover zu sehen. Allerdings nur, wenn das Wetter mitspielt. Jetzt lesen

