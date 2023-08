Hannover Update: „Das werden die Gäste nicht akzeptieren“

Liebe Leserinnen und Leser,

was könnte besser passen, als beim Essen übers Essen zu diskutieren? Ende der Woche haben wir in unserer Redaktions-Kantine im Kreis einiger Kolleginnen und Kollegen über Hannovers tolle Restaurant-Landschaft gesprochen. Der eine schwärmte von einem kleinen Lokal nahe des Pelikanviertels, ein echter Geheimtipp sei das. Sein Sitznachbar beklagte, dass man heutzutage kaum noch ein Restaurant findet, das an einem Montag geöffnet hat, manche hätten dienstags auch geschlossen und manche sogar noch am Mittwoch. Es hat sich durch die Pandemie etwas verändert in Hannovers Lokalen, Kneipen und Imbissen, soweit war man sich einig. Dass der Szene ein weiterer brutaler Einschnitt erst noch bevorsteht, wurde uns erst so richtig bewusst, als meine Kollegin Andrea Tratner am selben Tag von ihren Gesprächen mit einigen bekannten Wirten und Köchen aus der Region berichtete.

Der Grund: Ende des Jahres läuft der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent für Speisen aus, es werden wieder 19 Prozent fällig – weil Corona vorbei ist. Das Problem: Preissteigerungen und Personalnot sind alles andere als vorbei. Und so herrscht in vielen Betrieben, man muss es wohl so drastisch sagen, die nackte Angst. Manch ein Restaurantbesitzer hat schon ausgerechnet, was die steigende Steuerlast handfest bedeutet: „Wir müssen vermutlich 2,50 Euro auf jedes Gericht aufschlagen. Das wird von den Gästen so nicht akzeptiert werden“, sagt etwa Ulrike Haase vom gleichnamigen Gasthaus in Laatzen. Benjamin Gallein, Küchenchef im (zugegeben exquisiten) „Votum“ am Landtag, meint: „Im schlimmsten Fall würde unser Menü 45 Euro mehr kosten – wir hätten aber nicht einen Cent mehr daran verdient.“ Man braucht nicht viel Fantasie um sich vorzustellen, was das bedeutet: Die Leute gehen seltener auswärts essen, immerhin ächzt man ja eh schon unter den steigenden Preisen. Vielerorts wird die Qualität leiden. Und es dürfte immer schwerer werden, Bauern, Lieferanten und die Teams in den Restaurants angemessen zu bezahlen.

Was also ist zu tun? Was wird aus der Vielfalt der Lokalitäten, aus den Speisekarten, aus den Öffnungszeiten? Und was bedeutet die plötzliche Steuererhöhung für die Schulverpflegung und das Kita-Essen in der Region? Lesen Sie mehr in unserem heutigen Thema des Tages.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Sonntag, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

„Ich kann mir nicht erklären, wie der Schwan auf natürliche Weise zu solchen Verletzungen gelangt sein könnte.“ Tierarzt Marko Legler

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Christian Behrens

Zurück zu 19 Prozent Mehrwertsteuer? Alarmstimmung bei Hannovers Wirtinnen und Wirten: „Es geht um die Zukunft von uns allen“

Ende des Jahres läuft der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent für Speisen aus – weil Corona vorbei ist. Preissteigerungen und Personalnot aber nicht. „Eine absolute Katastrophe“, sieht Björn Hensoldt vom „Reimanns Eck“ heraufziehen. Und steht damit in Hannovers Gastrobranche nicht allein. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Julian Stratenschulte, dpa

Region Hannover: Zahl der Corona-Infektionen steigt wieder

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt, in der Region Hannover sogar schneller als bundesweit. Dennoch gibt der Corona-Experte der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), Prof. Tobias Welte, Entwarnung. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

