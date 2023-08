Hannover Update: Der „Grüne Mörder“

Liebe Leserinnen und Leser,

hier ein Apfel vom Baum gepflückt, da eine Schale mit Brombeeren gefüllt - wer in der freien Natur unterwegs ist, der findet dieser Tage so manche Leckerei, für die er sonst im Supermarkt in die Tasche greifen muss. Nach dem feucht-warmen Wetter der vergangenen Wochen steht auch das Pilzesammeln derzeit hoch im Kurs, die Wälder bieten üppige Funde. Anders als bei Apfel und Brombeere lauern hier aber gefährliche Tücken: in dieser Woche erreichte uns die Nachricht, dass sich derzeit auch in Hannover immer mehr Menschen durch Pilze vergiften. Ein Patient ist sogar gestorben. Was steckt dahinter?

Mein Kollege Simon Benne ist daraufhin in den Wald gegangen. Genauer gesagt ins Harenberger Holz bei Seelze, in Begleitung von Pilzexperte Dennis Krajewski. Und der weiß: „Viele Leute sind beim Sammeln zu leichtsinnig.“ Hierzulande gibt es bis zu 14.000 Pilzarten, und viele essbare Sorten haben einen giftigen Doppelgänger. Wer also vermeintlich einen leckeren Täubling in der Hand hält, der hat schlimmstenfalls einen tödlich giftigen Knollenblätterpilz erwischt - den „Grünen Mörder“, wie der Volksmund sagt.

Besonders viele Fallen lauern auf Hinzugezogene, die die Arten ihrer Heimat kennen, aber die hiesigen Doppelgänger nicht. „In meiner Heimat sammeln fast alle Pilze“, erklärt Olga Podlesetzka, die aus der Ukraine fliehen musste, wieso derzeit so viele Menschen aus Osteuropa in den Wändern unterwegs sind. Und: „In der Ukraine wachsen essbare Pilze, die so ähnlich aussehen wie Giftpilze, die hier wachsen“, sagt sie, „viele wissen das nicht.“ Die ganze Geschichte sowie viele nützliche Tipps und Hintergrundinfos finden Sie heute in unserem Thema des Tages. Ich wünsche Ihnen eine informative und unterhaltsame Lektüre, Ihr

Thema des Tages

Pilzvergiftungen in Hannover: „Viele Leute sind beim Sammeln zu leichtsinnig“

Pilze haben Saison – doch in jüngster Zeit ist die Zahl schwerer Vergiftungen sprunghaft angestiegen. Warum sind häufig Menschen aus Osteuropa betroffen? Und worauf müssen Laien achten? Ein Waldspaziergang mit Pilzexperte Dennis Krajewski.

