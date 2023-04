Hannover Update: „Die A 2 ist ein echter Tatort“

Liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie am Sonntagabend schon etwas vor? Auch wenn für Sie der „Tatort“ nicht zu den wöchentlichen Ritualen gehört, sollten Sie diesmal vielleicht einschalten. Denn zu sehen ist nach längerer Zeit mal wieder eine Folge aus Hannover. Und: Ob Linden und List, Ihme-Zentrum oder Innenstadt, so viel von Hannover war im „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring als Kommissar noch nie zu sehen.

Inhaltlich geht es morgen um Schleuserkriminalität, Ort der Handlung ist die A2. Auch wenn dieses Thema hier bei uns eher selten in die Schlagzeilen rückt, ist die Handlung des Krimis sehr eng an Tatsachen geknüpft. Der auf dem Bildschirm gezeigte tödliche Unfall steht stellvertretend für die sogenannte Behältnisschleusung. Darunter versteht die Polizei den Transport von Menschen gegen Geld in Fahrzeugen, Anhängern, Kofferräumen. Und genau das passiert tatsächlich laufend auf der A2 in der Region Hannover: Laut Polizei ist Schleuserkriminalität neben Drogenhandel und Schmuggel auf dieser wichtigen Strecke ein riesiges Deliktfeld. „Die A 2 ist ein echter Tatort“, sagt Helgo Martens, der bei der Bundespolizei in Hannover für dieses Thema zuständig ist. Mein Kollege Manuel Behrens hat mit ihm gesprochen und gefragt: Wie dicht ist der Fernseh-Fall an der Realität? Seinen Faktencheck zum neuen Hannover-“Tatort“ lesen Sie heute in unserem Thema des Tages.

Ich wünsche Ihnen eine informative und unterhaltsame Lektüre - und damit einen angenehmen Start ins Wochenende, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

„In den vergangenen Tagen haben arglose Senioren vermehrt im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten.“ Polizeisprecherin Ceyhun Kaan Oguz

Thema des Tages

Faktencheck zum Hannover-„Tatort“: Das steckt hinter dem Schleuser-Krimi

Am 16. April läuft die neue „Tatort“-Folge mit Wotan Wilke-Möhring, die auch in Hannover spielt. Das Thema: Schleuserkriminalität. Der Krimi beruht auf wahren Begebenheiten. Bundespolizisten berichten, wie dicht der Fall an der Realität ist.

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Hannover Messe: Droht zum Start ein Verkehrschaos?

Staufalle Hannover: Gleich drei Großprojekte werden den Verkehr auf den Schnellwegen in den kommenden Wochen und Monaten ausbremsen. Und am kommenden Montag startet die Hannover Messe. Kann das gut gehen? Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Das „Wonderland“ kommt zurück in den Expo-Park – und wird noch größer

Konfetti, Strandbar, DJ-Talente aus der Region Hannover auf der Bühne: Am 26. August steigt das zweite „Wonderland“-Festival. „Diesmal mit einem international bekannten Headliner“, verspricht Veranstalter Jost Grünjes. Jetzt lesen

