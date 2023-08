Hannover Update: Die Wasser-Woche

Liebe Leserinnen und Leser,

ich begrüße Sie an diesem Samstag im neuen Hannover-Update Ihrer HAZ - und hoffe, Sie bleiben trocken. Denn wenn die Vorhersagen eintreffen, dann schlägt der Sommer an diesem Wochenende eine weitere Kapriole. Nach dem traumhaften Freitag fällt vermutlich wieder Regen und es ziehen Gewitter über die Region. Gerade wer sich einen Ausflug vorgenommen hat an den freien Tagen, wird nun vermutlich die Augen rollen. So ist etwa die letzte Chance, das Maschseefest zu besuchen, nicht ohne Regenrisiko. Das Fest endet am Sonntag. Und hat damit, soviel Bilanz lässt sich schon jetzt ziehen, in diesem Jahr wahrlich nicht die besten Sommerwochen erwischt.

Kaum steigen die Temperaturen wieder, spielt das Wasser auch in anderer Hinsicht wieder eine wichtigere Rolle in Hannover. Es geht um das sogenannte Rasensprengverbot. In den vergangenen Wochen spielte diese neue Regel angesichts üppiger Niederschläge keine Rolle. Doch schon gestern griff das Verbot wieder, am Nachmittag stieg das Thermometer an der entscheidenden Messstation (Langenhagen, Flughafen) über den Grenzwert von 24 Grad, und damit war es verboten, in der Region Hannover seinen Rasen zu sprengen oder anderweitig Wasser in großen Mengen zu verbrauchen. Manch einer wundert sich: Ist das Verbot nach dem vielen Regen überhaupt noch notwendig? Mein Kollege Ulrich Bock hat sich für unser Thema des Tages eingehender mit dieser Frage beschäftigt und kann so manches Missverständnis ausräumen. Ganz leicht war das offenbar nicht: Bei den Behörden ist da die Rede vom „Sättigungsdampfdruck“ oder von „Verdunstungsverlusten an der Beregnungskanone“. Am Ende jedoch lernt man einiges - nicht zuletzt, wieso die Behörden das Rasen-Wässern verbieten, das Befüllen von Pools aber gestatten. Lesen Sie weiter unten mehr.

Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende - mit möglichst wenig Wasser über Ihnen. Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Zitat des Tages

„Mit viel Glück sind ab Mitternacht bis zu 30 Sternschnuppen pro Stunde zu erwarten.“ Robert Schumann von der Volkssternwarte Hannover

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

Darum darf der Rasen in der Region Hannover nicht bewässert, der Pool aber befüllt werden

Seit Anfang Juli gilt in der Region Hannover eine Allgemeinverfügung, die bei entsprechenden Temperaturen das Sprengen des Rasens verbietet. Den Pool zu füllen ist hingegen erlaubt, ebenso der wasserintensive Besuch der Autowaschanlage. Wieso ist das so?





Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Schüsse an der Fiedelerstraße: Hamada K. – stolz, ein Verbrecher zu sein

Hamada K. sitzt seit März in Untersuchungshaft, weil er kurz zuvor einen 34-Jährigen in Hannover-Döhren erschossen haben soll. Nun hat sich der Angeklagte mit einem Tiktok-Video aus dem Gefängnis gemeldet. Auch sonst scheint er stolz auf seine Karriere als Verbrecher zu sein. Jetzt lesen









Und dann ist da noch ...

Das Familienfest zum Schulbeginn in Hannover feiert Jubiläum

Livemusik, Tanzeinlagen und eine Feuerwehr-Modenschau: Seit 25 Jahren feiert die HAZ mit starken Partnern den Schulstart und gibt Tipps für den sicheren Schulweg. Feiern Sie mit! Jetzt lesen

