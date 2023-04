Hannover Update: Die Welle rollt

Liebe Leserinnen und Leser,

da wechseln sich Sonne und Regen seit Tagen ab, Hannover kann sich ganz offensichtlich nicht entscheiden, ob der Frühling nun endlich einkehren darf. Wenn es nach den Wassersportlern in der Stadt geht, dann bleiben noch exakt drei Tage bis die Temperaturen dann dauerhaft bei 15 Grad und darüber bleiben sollten. Denn am Freitag ist der große Tag: Die Leinewelle in der Altstadt wird offiziell eröffnet.

Von der Idee bis zur Einweihung dauerte es satte zehn Jahre. Am Anfang als verrückte Utopie belächelt, hat es das äußerst seltene Projekt einer Surfwelle mitten in einer deutschen Großstadt nun tatsächlich bis zur Umsetzung geschafft. Dabei nahmen die engagierten Sportler des Vereins so manche Hürde: Erst gab es Querelen um den Standort, dann mussten gleich mehrere Behörden ihre Zustimmung geben, von der Bauverwaltung bis zur Unteren Wasserbehörde. Umweltbelange spielten auch eine Rolle – der Fischereiverein hatte gegen die Anlage geklagt. Und teurer als geplant wurde es wenig überraschend dann am Ende auch noch. Um ein paar Zahlen zu der neuen, nördlich von München einzigartigen Attraktion in Deutschland zu nennen:

2,5 Millionen Euro hat das Projekt gekostet

190 Mitglieder hat der Verein - 350 müssen es werden, um durch ihre Beiträge den Unterhalt der Welle zu stemmen

20 Euro kostet es, als Nicht-Vereinsmitglied eine Stunde lang zu surfen

an knapp 330 Tagen im Jahr soll das Surfen möglich sein

Eine gute Gelegenheit, sich das Ereignis live einmal anzuschauen, gibt es am Wochenende: Dann kommen erfahrene Surfer nach Hannover um eine Meisterschaft im „Stromschnellensurfen“ auszutragen. Es gehen am Samstag und Sonntag bis zu 100 Sportlerinnen und Sportler ins Wasser unterhalb des Landtags. Besonders lohnenswert dürfte ein Besuch natürlich dann werden, wenn das Wetter mitspielt. Es ist noch ein wenig früh für eine verlässliche Vorhersage, aber die Aussichten sind nicht schlecht: nachdem es Mitte der Woche noch einmal kalt wird, soll es danach zügig wärmer und freundlicher werden. Drücken wir den Surfern dafür die Daumen - und mit ihnen der ganzen Region. Mit herzlichen Grüßen, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

„Es liegt nicht in unserer Hand, wir wollen dies aber dennoch thematisieren.“ Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) will nach dem tödlichen Bahnunglück über eine Verbesserung der Verkehrssicherheit am Übergang Himmelreich sprechen.

Thema des Tages

Eröffnung am Freitag: Das müssen Sie über die Leinewelle in Hannover wissen

Am Freitag, 28. April, wird die Leinewelle in Hannover offiziell eröffnet. Gleich am ersten Wochenende startet dort die Deutsche Meisterschaft im Rapid Surfen. Alles, was Sie zu der Anlage und der Surfveranstaltung wissen müssen, finden Sie in unserem FAQ.

Arbeitsniederlegung in Hannover: Verdi ruft zum Warnstreik bei Regiobus auf

Erneut müssen die Menschen in der Region mit einem Streik beim ÖPNV klar kommen. Diesmal ruft Verdi bei rund 40 außertariflich bezahlten Verkehrsbetrieben zu Arbeitsniederlegungen auf. Darunter ist auch Regiobus in Hannover. Jetzt lesen





Und dann war da noch ...

Unbekannter knackt fünf Millionen Euro Jackpot beim Bingo

Der höchste Gewinn in der über 25-jährigen Geschichte der Umweltlotterie Bingo geht in den Landkreis Diepholz. Dort knackte am Sonntag ein noch unbekannter Spielteilnehmer den mit fünf Millionen Euro gefüllten Maximaljackpot, wie Lotto Niedersachsen am Montag mitteilte. Jetzt lesen

