Hannover Update: Ein Stadion zum Spottpreis

die Stadt Hannover ist so pleite, dass sie sogar bei der Unterstützung von Sportvereinen den Rotstift ansetzen muss. Diese Nachricht hat im Laufe der Woche für einigen Wirbel gesorgt. Denn wie sollen die Vereine ihre maroden Duschen, ihre alten Heizungen oder ihre abgewetzten Sportanlagen sanieren, wenn die öffentliche Hand ihnen die kalte Schulter zeigt? Im Zweifel gar nicht, Pech gehabt. Dabei ist allen klar, wie wichtig Vereine für die Menschen der Stadt sind, gerade für die Kinder und Jugendlichen, am Ende für den Zusammenhalt der ganzen Stadtgesellschaft.

Vor diesem Hintergrund erscheint die aktuelle Debatte um den sogenannten Stadionvertrag bizarr. Denn ein einziger Verein soll künftig nicht unter dem Spardiktat leiden, sondern stattdessen gar eine Vorzugsförderung auf Jahrzehnte erhalten: es geht um Hannover 96. Gerade der Verein also, der mit seiner Profisparte Millionenumsätze einfährt. Ist das fair?

Um es auf eine Zahl zu bringen: Das Stadion soll künftig für 26 Cent pro Quadratmeter an Hannover 96 vermietet werden - pro Jahr. Das ist ein Tarif, der jeden Wohnungsmieter erfreuen würde. In Summe sind das rund 27.000 Euro pro Jahr. In anderen Großstädten zahlen die Fußballclubs nicht selten das Zehn- oder Zwanzigfache.

Auffällig ist indes nicht nur der Spottpreis, sondern auch die Art, wie das Thema derzeit verhandelt wird. Der Rat der Stadt hat dem Vorhaben hinter verschlossenen Türen zugestimmt. Stadtverwaltung und Hannover 96 behandeln den Entwurf wie eine geheime Verschlusssache. Der Redaktion liegt die Vereinbarung vor. Wir haben sie von zwei Juristen prüfen lassen, einem Fachmann für Sport- und Gesellschaftsrecht und einem Experten für Erbbaurecht. Ein Vertrag unter Freunden – so lautet das Fazit eines der Experten: „Für einen Bolzplatz okay, für ein Stadion doch sehr einfach.“ Oder mit anderen Worten: „Es ist ein schwacher und unangemessener Vertrag“. Das sieht die Stadt anders - doch so richtig überzeugen kann sie mit ihren Begründungen für den Spottpreis-Deal mit Hannover 96 nicht. Lesen Sie alles zum Thema in unserem heutigen Thema des Tages. Ich wünsche Ihnen einen informativen und angenehmen Start ins Wochenende, Ihr

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

„Das ist wie eine Grippe oder wie jedes andere Virus.“ Prof. Tobias Welte, Pandemieexperte der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), zum derzeitigen Umgang mit Corona

Experten zum 96-Stadionvertrag: Die Stadt Hannover verschenkt ihr Stadion

Die Stadt will mit einem niedrigen Pachtzins für ihr Stadion Bundesliga-Fußball in Hannover sichern. Tatsächlich gibt der Vertragsentwurf mit 96 das nicht her. Danach profitiert vor allem ein Wirtschaftsunternehmen, das drei Multimillionären gehört. Jetzt lesen

Möchte zur Schule, aber darf noch nicht: Wie geht es für Ben (5) aus Hannover jetzt weiter?

Niedersachsens neue Erstklässler und Erstklässlerinnen haben jetzt ihre ersten Schultage hinter sicht. Ben (5) ist nicht dabei, aber in die Kita kann er auch nicht mehr gehen. Wie geht es für den Jungen, der schon einige Wörter lesen und schreiben kann, jetzt weiter?

Gewinnen Sie zehnmal zwei Startplätze für den HAZ-Golfcup

Beim Golfturnier wird für die HAZ-Weihnachtshilfe gesammelt. Erstmalig wird auf der Anlage von Golf Gleidingen gespielt. So können Sie mit etwas Glück dabei sein.

