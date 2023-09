Hannover Update: Einsteigen, bitte!

Liebe Leserinnen und Leser,

über den Hauptbahnhof ist in Hannover zuletzt viel gesprochen worden. Wobei es eigentlich weniger um den Bahnhof selbst ging, als um deren Verlängerung in die Stadt in Richtung Osten: den Raschplatz. Eine der schlimmsten Schmuddelecken und Angsträume der Stadt zu einem halbwegs attraktiven Ort umzugestalten, hat sich die Stadtverwaltung auf die Fahnen geschrieben - im ersten Schritt durch Sportprojekte und die Verdrängung der Menschen aus sozial abgehängten Milieus. Gestern rückte dann der Hauptbahnhof selbst in den Fokus der Planung, wie Hannover in Zukunft aussehen soll. Hier ist es aber nicht die Stadt, sondern die Deutsche Bahn, die den Takt vorgibt.

Schon jetzt ist Hannover eins der entscheidenden Drehkreuze im deutschen Bahnverkehr. Perspektivisch sollen zu den 180.000 Menschen, die täglich hier ein- oder umsteigen, weitere 100.000 hinzukommen. Allein diese Zahl verdeutlich, was für ein Mammutprojekt sich die Bahn da vorgenommen hat. Um nur einige Eckpunkte zu nennen:

ein Großteil der Gleise wird neu zusammengestrickt - damit nicht mehr so viele der täglich einfahrenden 750 Züge warten müssen, weil sie nicht durchkommen

zwei neue Gleise an einem zusätzlichen Bahnsteig entstehen

jeder Bahnsteig erhält ein neues Dach und modernere Wartebereiche

insgesamt steckt die Bahn zwei Milliarden Euro in den Umbau

All das ist noch eine ganze Weile hin: selbst wenn die Pläne sich nicht verzögern (was bei solchen Großprojekten selten ist), beginnen die eigentlichen Bauarbeiten erst in fünf Jahren. Dennoch ist der Blick in die Zukunft schon jetzt spannend. Denn der neue Bahnhof wird massiv mit darüber entscheiden, wie Mobilität in Hannover in Zukunft abläuft. Wie gut die Landeshauotstadt darin ist, die Mobilitätswende aktiv zu gestalten. Und nicht zuletzt, wie sich Hannover nach außen präsentiert und welche Rolle die Stadt in der Vernetzung des ganzen Landes einnehmen wird. Details zu den Plänen lesen Sie heute in unserem Thema des Tages.

Und übrigens: Auch der Hinterausgang Richtung Raschplatz wird neu gestaltet werden. Letztlich soll der Bahnhof sogar (wo genau ist noch unklar) einen zweiten Haupteingang erhalten - „gleichwertig“ mit dem bisherigen Vordereingang, wie OB Belit Onay betont.

Ich wünsche Ihnen eine informative und unterhaltsame Lektüre mit diesem Hannover-Update, mit herzlichen Grüßen, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

„Es ist wichtig, alle Menschen einzubeziehen - aber man kann auch nicht einfach am Status quo festhalten.“ Bezirksbürgermeister Thorsten Baumert

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages":

Thema des Tages

© Quelle: Christian Behrens

Durch zwei Milliarden Euro soll der Hauptbahnhof Hannover fit werden für den Deutschlandtakt

Fit für den Deutschlandtakt soll der Hauptbahnhof Hannover werden. Darum investiert die Deutsche Bahn rund zwei Milliarden Euro in die Modernisierung und Erweiterung des Hauptbahnhofes.

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Sina Schuldt/dpa, AfD-Landtagsfraktion

Betrug und Untreue: Justiz ermittelt gegen AfD-Politiker im Landtag

Die AfD-Landtagsabgeordneten Jozef Rakicky und Vanessa Behrendt sollen öffentliche Wahlkampfgelder falsch abgerechnet haben. Es geht um eine vierstellige Summe.

Und dann war da noch ...

© Quelle: Rüdiger Meise

Der Sommer ist zurück: An diesen sieben Orten ist es zum Sonnenuntergang besonders schön

Die Sonne geht mittlerweile schon wieder relativ früh - gegen 20 Uhr - unter, dabei ist aktuell allerdings richtig schön warm. Warum also nicht mal wieder einen Sonnenuntergang in vollen Zügen genießen? Wo aber lassen sich die grandiosen Schauspiele in Hannover am besten erleben?

HAZ