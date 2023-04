Hannover Update: Endlich wieder beisammen sein!

Liebe Leserinnen und Leser,

waren Sie auch am Wochenende bei einem Osterfeuer? Und wie war es? Es ist schon auffällig, wie viel allerorten los war - als wäre die gesamte Region auf den Beinen gewesen. Natürlich drängte es sich dicht an dicht besonders an Hannovers größtem Osterfeuer auf der Bult. Doch auch an den vielen Orten besonders im Umland tummelten sich die Menschen rund um die Feuer, Bratwurstbuden und Bierstände. Und wo auch immer unsere Reporterinnen und Reporter die Veranstalter und Besucher fragten, wie die Stimmung sei - fast immer bekamen sie zur Antwort: Schön, dass endlich wieder so viele Nachbarn, Freunde und bekannte Gesichter beisammen sein können. Nach langer Coronapause haben die Menschen ganz offensichtlich ein ganz starkes Bedürfnis, in größeren Runden zusammenzukommen und das Leben zu genießen. Auf HAZ.de finden Sie ein gutes Dutzend Berichte von Osterfeuern in Hannover und dem Umland, von Laatzen bis Wunstorf und von Pattensen bis - vielleicht auch in Ihrer Nachbarschaft. Schauen Sie sich doch einmal auf unseren Seiten für Ihre Kommune um.

Nun neigt sich das Osterfest dem Ende, das öffentliche Leben in Hannover muss aber keineswegs schon wieder pausieren. Es mag nicht jedermanns Sache sein, aber für zumindest drei Wochen locken die Buden und Fahrgeschäfte zum Frühlingsfest auf dem Schützenplatz. Wir waren bereits am Eröffnungstag vor Ort und berichten Ihnen hier, was es an Neuigkeiten gibt, wie hoch die Preise in diesem Jahr sind und was es alles zu erleben gibt.

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen einen Artikel als Herz legen, der ein wenig weiter in die Zukunft schaut: Was tun mit dem Galeria-Kaufhof-Gebäude in Hannovers Altstadt? Dieser Frage geht unser Gastautor nach, der nicht nur in Hannover und somit mit dem Anblick des ungewöhnlichen Baus gegenüber der Marktkirche aufgewachsen ist, sondern der sich auch mit dem Thema auskennt: Alexander Gutzmer war lange Chefredakteur der Architekturzeitschrift „Baumeister“, heute ist er Professor an der Berliner Quadriga-Hochschule. Und sein Fazit: Der geplante Abriss ist eigentlich der falsche Weg. Um die Frage, ob der blockige Großbau nun im herkömmlichen Sinn „schön“ ist, geht es ihm dabei nicht. Stattdessen verpasse Hannover damit die Möglichkeit, seine Innenstadt ein Stück weit neu zu erfinden. Aber lesen Sie gerne selbst.

