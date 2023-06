Hannover Update: Geht es an den Schulen unfair zu?

Liebe Leserinnen und Leser,

die wichtigsten Nachrichten an diesem Wochenende erreichen uns unzweifelhaft aus Russland. Der Machtkampf zwischen Putins Regierung und Wagner-Chef Prigoschin sowie das Vorrücken der Söldner Richtung Moskau haben das Potential, ein neues Kapitel in Russlands Krieg gegen die Ukraine einzuläuten. Das Wichtigste im Überblick können Sie laufend hier in unserem Liveticker nachlesen.

Das aktuelle Geschehen in Russland war übrigens auch das dominierende Thema auf dem Landesparteitag der niedersächsischen SPD, bei dem gestern Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zu Gast war. „Mit dieser Entwicklung hat niemand gerechnet“, sagte der langjährige Innenminister. „Jedenfalls noch nicht.“ Auch die Folgen der Machtkämpfe für den Ukraine-Krieg ließen sich schwer abschätzen. „Weil wir nicht wissen, wie instabil Russland am Ende sein wird, wer sich mit wem zusammentut und wer am Ende die Oberhand behält.“

Mit Blick auf Hannover gehen wir zum Ausklang der Woche noch einmal einem Thema nach, das derzeit viele Familien umtreibt: der Wechsel der Kinder auf eine weiterführende Schule. Offiziell gilt in Niedersachsen, dass sich die Eltern eine Schule für ihren Sprössling aussuchen können. In der Praxis führt das aber leider nicht dazu, dass jedes Kind auf seine Wunschschule kommt - denn die ist mitunter so überlaufen, dass schlichtweg nicht genug Platz für alle da ist. Das anschließende Losverfahren führt mitunter zu absurden Ergebnissen. Wie etwa beim neunjährigen Joschua aus der List. Obwohl er direkt neben der Ricarda-Huch-Schule wohnt, soll er nun eine Schule besuchen, die 30 Minuten Fußweg entfernt ist. Das mag ein krasser Fall sein, aber es ist kein Solitär. Was ist da los mit Hannovers Schulsystem? Meine Kollegin Saskia Döhner zeigt in ihrem Kommentar die Probleme auf - und weist Wege zu einer Lösung.

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

„Es gehört einfach dorthin.“ Künstler Markus Lüpertz über das umstrittene "Fliegenfenster" für die Marktkirche

Kommentar: Warum die Schulplatzvergabe für Fünftklässler in Hannover nicht gerecht ist

Ein Kind kann direkt neben seiner Wunschschule wohnen und wird trotzdem nicht angenommen. Das ist ungerecht. Wie wird die Schulplatzvergabe gerechter? Einfache Antworten gibt es darauf nicht, meint Saskia Döhner, aber so kann das System nicht bleiben. Jetzt lesen

Autounfall auf Südschnellweg mit fünf Verletzten: Polizei sucht Zeugen

Bei einem Autounfall auf dem Südschnellweg mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Sonnabend, 17. Juni, fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein Pkw prallte mit hoher Geschwindigkeit mit zwei weiteren Autos zusammen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Jetzt lesen

