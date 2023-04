Hannover Update: Hacker greifen Üstra an

Liebe Leserinnen und Leser,

unglücklicher hätte der Start wohl nicht laufen können: Da spricht ganz Deutschland über den Verkaufsbeginn des 49-Euro-Tickets, und bei der Üstra gehen die Computer in die Knie, der Verkauf der Tickets wird nach wenigen Stunden wieder gestoppt. Nicht etwa, weil die Systeme ob des großen Andrangs überlastet gewesen wären. Stattdessen ist die Üstra Ziel eines Hackerangriffs geworden.

So ganz überraschend kam das nicht: Schon seit Freitag ist die Cyberattacke bekannt und es stehen einige Systeme der Üstra still. Die Anzeigetafeln an Stationen und Bahnen sowie der E-Mail- und Telefonverkehr im Kundenservice funktionierten am gesamten Wochenende nur teilweise. Vermutlich haben Üstra-Mitarbeiter seitdem fieberhaft versucht, bis zum geplanten Verkaufsstart des „Deutschlandtickets“ die Computersysteme wieder in den Griff zu bekommen. Geklappt hat das nicht. „ Es besteht die Gefahr, dass nicht jeder, der bei uns bestellt, sein Ticket bis zum ersten Gültigkeitstag am 1. Mai erhält“, erläuterte ein GVH- und Üstra-Sprecher. Wie es weitergeht für die, die bereits bestellt haben, wird sich also noch zeigen. Für die, die noch Interesse haben, gibt es alternative Bestellmöglichkeiten, etwa bei der Deutschen Bahn.

Bemerkenswert ist: Erst vor kurzem hatte Enercity ein großer Cyberangriff getroffen. Und nun die Üstra. Diese hat einen Krisenstab gebildet und externe Fachleute an Bord geholt. Die Hacker sind mit einem verseuchten Mail-Anhang in die IT-Systeme eingedrungen, der Dateien verschlüsselt. Zum Thema Lösegeldforderung wollte die Üstra aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen, es dürfte aber eine vorliegen oder noch kommen. „Wir haben bei der Polizei Anzeige wegen Computersabotage gestellt“, sagt Sprecher Heiko Rehberg. Lesen Sie mehr dazu in unserem heutigen Thema des Tages.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

„Hier läuft in Hannover grundsätzlich etwas schief.“ Grünen-Verkehrsexpertin Julia Stock zu den aktuellen Baustellen in der Innenstadt

Thema des Tages

Nach Hackerangriff auf die Üstra: Großraum Verkehr Hannover stellt Verkauf des Deutschlandtickets ein

Der Großraum Verkehr Hannover (GVH) stellt den Verkauf des Deutschlandtickets auf unbestimmte Zeit ein. Grund sind die Folgen des Hackerangriffs auf die Üstra, die die Kundendaten für den GVH betreut. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Fundamente, Pfeiler, Fahrbahnen: So geht es jetzt an der Großbaustelle Südschnellweg weiter

Die Südschnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße wird auch in nächster Zeit ein Nadelöhr für den Verkehr bleiben. Aber die Arbeiten schreiten voran. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Autofahrer fährt in frisch gegossenen Beton

Kurioser Unfall in Höhe des Kinderkrankenhauses auf der Bult: Dort hat die Üstra am Wochenende die Gleise erneuert. Am Montagmittag fuhr ein Auto in frisch gegossenen Beton – und blieb stecken. Jetzt lesen

