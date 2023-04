Hannover Update: Kein Durchkommen

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist ein mächtiges Paket, dass sich Hannover da vorgenommen hat: in diesem Jahr sollen satte 30 Millionen Euro in den Ausbau und Neubau von Straßen und Radwegen fließen. Und das trotz klammer Kassen. „Wir müssen gut haushalten“, kündigte der Tiefbauamtschef gestern an. Und man durfte durchaus hellhörig werden, als er ergänzte: Einige der geplanten Baustellen seien „sehr einschneidende Maßnahmen“ für den Verkehr.

Tatsächlich diskutiert Hannover schon seit einiger Zeit darüber, dass es derzeit recht viele Baustellen insbesondere in der City gibt. Erst kürzlich hatte der Radfahrerclub ADFC sein Leid geklagt, dass dabei die Menschen auf Zweirädern meist das Nachsehen haben. Ob man diesen Eindruck nun teilt oder nicht, unbestritten ist: Es passiert gerade viel auf Hannovers Straßen. Sei es am Südschnellweg, wo es sichtbar vorangeht, die Arbeiten aber noch Jahre dauern werden (hier können Sie mehr über den genauen Zeitplan erfahren). Oder sei es an den Velorouten, deren Bau die Stadtverwaltung in diesem Jahr spürbar vorantreiben will. Denn immerhin: Rund ein Drittel der Investitionen im Straßenbau fließt in Hannover mittlerweile in den Ausbau der Radwege.

All das führt aber zunächst einmal zu: Staus. Deren Anzahl dürfte im Rest dieses Jahres wohl nicht spürbar weniger werden. Tiefbauamtschef Andreas Bode geht davon aus, dass es 2023 rund 1500 kleinere und größere Straßenbaustellen geben wird. Welche davon für eilige Autofahrer besonders schmerzhaft werden dürften, lesen Sie ebenso wie viele weitere Details zu den neuen Baustellen heute in unserem Thema des Tages.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Objektiv betrachtet hat sich die Situation in den vergangenen Wochen deutlich entspannt, auch wenn es immer mal wieder zu Beschwerden kommt.“ Eine Sprecherin der Region Hannover zu anhaltenden Beschwerden über lange Bearbeitungszeiten

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages":





Thema des Tages

© Quelle: Rainer Dröse

Achtung Stau! 1500 Baustellen bremsen 2023 in Hannover den Verkehr aus

Rund 1500 Baustellen in Hannover haben 2023 zum Teil massive Auswirkungen auf den Verkehr. Die Stadt erneuert Fahrbahnen und baut neue Radwege. Eine Vollsperrung wird dabei wohl besonders ungemütlich. Bei den Bundesstraßen wird nicht nur der Südschnellweg zur Staufalle. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Marcus Brandt

16 Tonnen Kokain gefunden: Darum ist Hannover eine Drogen-Drehscheibe

Es war ein Riesenerfolg im Kampf gegen Drogenkartelle: Im Februar 2021 fanden Zollfahnder tonnenweise Kokain im Hamburger Hafen. Eine Razzia folgte – und die Spur führt nach Hannover. Und jetzt gibt es beunruhigende Neuigkeiten. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Weltstar aus Großbritannien: Rita Ora © Quelle: Team Wassermann

NDR-2-Plaza-Festival: Diese Frauen heizen auf der Expo-Plaza ein

Der Topact wird noch nicht bekanntgegeben, aber das Programm des NDR-2-Plaza-Festivals am 8. September ist auch so schon prominent genug. Es wird auch international – und weiblich. Jetzt lesen

