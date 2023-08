Hannover Update: Kritik an der Polizei

Liebe Leserinnen und Leser,

im Hauptbahnhof Hannover pulsiert das Leben - mit all seinen Licht- und Schattenseiten. Wo so viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, in Zügen, auf Bahnsteigen, in den Gängen darunter, dort entstehen auch Konflikte. Und leider werden diese oft gewaltsam ausgetragen. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass in Hannovers Innenstadt die Zahl der Straftaten zuletzt deutlich gestiegen ist, auch die der Körperverletzungen. Polizei und Stadtverwaltung entgegnen dem nun unter anderem mit einer neuen Waffenverbotszone: Im Hauptbahnhof ist in den kommenden Wochen das Mitführen von Messern, Pfefferspray, Schlagstöcken und anderen gefährlichen Gegenständen tabu. Es drohen hohe Strafen.

Gleich am ersten Wochenende haben Beamte der Bundespolizei die neuen Regeln vor Ort durchgesetzt. Überraschenderweise sind es aber nicht gefundene Waffe, über die seitdem in Hannover diskutiert wird, sondern die Art und Weise der Kontrollen.

Was war passiert? Auffällig viele Kontrollierte erheben denselben Vorwurf gegen die Polizisten: „Die haben mich nur kontrolliert, weil ich nicht deutsch aussehe“, formuliert es ein junger Mann. Auch der Begriff „Racial Profiling“ fällt in dieser Nacht immer wieder. Gemeint ist damit, dass das äußere Erscheinungsbild – beispielsweise die Haar- oder Hautfarbe – zur Entscheidungsgrundlage für Kontrollen wird. „Racial Profiling“ ist diskriminierend und rassistisch. Und in der Praxis nicht erlaubt. Doch tatsächlich treffen sämtliche Kontrollen, bei denen die HAZ-Redaktion die Beamten in knapp fünf Stunden während dieser Nacht begleitet, Menschen, bei denen Betrachter rein äußerlich auf einen Migrationshintergrund schließen können. Die Durchsuchten hatten ausnahmslos eher dunkle Haare und dunklere Haut.

Mein Kollege Jasper Bennink war nicht nur am Abend der ersten Kontrollen vor Ort dabei, sondern ist dem Thema nachgegangen. Was ist dran an den Vorwürfen? Wieso verhalten sich Polizeibeamte so? Und sind solche „anlasslosen Kontrollen" wie die Waffensuche im Bahnhof nicht geradezu ein Freifahrtschein für diskriminierende Praktiken? Lesen Sie mehr dazu in unserem heutigen Thema des Tages.

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

„Leider wurde das Projekt für uns zu einem Albtraum. Wir sind mit den Nerven am Ende“ Serbülent Horasan hat mit ihrer Familie ein Haus in Groß-Buchholz gekauft

Vorwurf des Racial Profiling: Wie lässt sich das Verhalten der Einsatzkräfte in Hannover erklären?

Im Zuge der Kontrollen in der Waffenverbotszone am Hauptbahnhof warfen Betroffene den Einsatzkräften der Bundespolizei Racial Profiling vor. Astrid Jacobsen von der Polizeiakademie Niedersachsen erklärt das Verhalten der Beamtinnen und Beamten und blickt in die Zukunft. Jetzt lesen

Hannover erhöht Grundsteuer: So viel kostet eine Wohnung künftig mehr

Die Stadt Hannover erhöht, wie angekündigt, zum 1. Januar 2024 den Grundsteuerhebesatz um 100 Punkte. Das bedeutet, dass die Jahresbelastung für eine 75-Quadratmeter-Wohnung um mehr als 60 Euro steigt. Die Ratsgremien müssen in den kommenden Wochen über das Vorhaben entscheiden. Jetzt lesen

Musik-Fans möchten ein Klavier auf Lindens Pfarrlandplatz aufstellen

Soll ein öffentliches Klavier in Linden-Nord aufgestellt werden? Fans der Idee unternehmen einen neuen Anlauf für das offene Instrument. Jetzt lesen

