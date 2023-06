Hannover Update: Mehr Veranstaltungen, mehr Kriminalität

Liebe Leserinnen und Leser,

dass es die Händlerinnen und Händler der Geschäfte in Hannovers Innenstadt nicht leicht haben, ist hinlänglich bekannt. Die Menschen kaufen nicht mehr wie früher ein, selbst an verkaufsoffenen Sonntagen kommen zwar viele Leute in die City, aber eher zum Bummeln denn zum Shoppen. Die Kassen klingeln schlichtweg nicht mehr so wie früher. Stattdessen müssen sich die Kaufleute gegen Ladendiebe wehren - und das paradoxerweise sogar häufiger als noch vor ein paar Jahren. Mehr als 8300 Fälle erfasste die Polizei im vergangenen Jahr. Damit liegen die Zahlen sogar deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. Im Vergleich der vergangenen fünf Jahre ebenfalls auffällig: Die Fälle von stehlenden Jugendlichen nehmen zu. Mit zunehmender Geldnot in Folge von Inflation, Energiekrise und allgemeiner Teuerung hat der Anstieg aber wohl eher nicht zu tun, weiß mein Kollege Jasper Bennink zu berichten.

Fast zeitgleich kommt aus Hannover die Nachricht, dass die Kriminalität in der Öffentlichkeit ansteigt. So steht es im gemeinsamen Sicherheitsbericht der Polizei Hannover, der Stadt und von aha. Insbesondere Raub-, Körperverletzungs- und Diebstahlsdelikte nahmen in 2022 stark zu. Rein statistisch gesehen ist der Anstieg aber kein Grund zur Sorge, denn er hat einen nachvollziehbaren Grund: Während der Corona-Jahre nahmen Straftaten im öffentlichen Raum deutlich ab - weil eben jener öffentliche Raum weit weniger frequentiert war. Nach der Pandemie sind auch in Hannover die Großveranstaltungen zurück, und die sind nach Ansicht der Behörden einer der Hauptgründe für die Rückkehr der Kriminalitätszahlen aufs bisher bekannte Niveau. Besonders bei Großveranstaltungen wie Maschsee- oder Schützenfest bieten sich Menschen wieder mehr Tatgelegenheiten - und es kommt wieder vermehrt zu Konflikten. „Leider müssen wir beobachten, dass diese zunehmend in Gewaltstraftaten enden“, sagt Hannovers Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten.

Ende dieser Woche beginnt das Schützenfest 2023 in Hannover. Man hofft auf eine Million Besucher. Und auf ein friedliches Fest.

„Ich finde: Wenn man sich Integrierte Gesamtschule nennt, dann sollten auch alle Schüler die gleichen Möglichkeiten bekommen.“ Schüler Mark Strehlow ist auf einen Rollstuhl angewiesen - doch damit kommt er nicht in die Unterrichtsräume

Höher als vor Corona: Ladendiebstähle in Hannover nehmen stark zu

Einer Studie zufolge hat die Zahl der Ladendiebstähle deutschlandweit wieder zugenommen. Auch in Hannover sind die Fälle höher als noch vor Corona. Die Geschäfte achten daher mehr auf Sicherheit und Prävention. Jetzt lesen

Mord im Autohaus: Lebenslange Freiheitsstrafe für Täter – doch warum musste Borys L. sterben?

Urteil zum Mord an Borys L.: Das Landgericht Hannover hat am Montag Denis S. und Igor F. jeweils zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts haben die beiden Männer den Autohausbesitzer in Ledeburg mit mehreren Schüssen getötet. War es ein Auftragsmord? Diese Frage konnte das Schwurgericht nicht beantworten. Jetzt lesen

Anwohner in Hannovers Südstadt können wegen Waldohreulen im Hinterhof nicht schlafen

Seltenes Naturschauspiel in einem Hinterhof in der Südstadt: Ein Waldohreulenpaar zieht seine Jungen groß – ihre fiependen Bettelrufe nach Futter bringen die Anwohner aktuell um den Nachtschlaf: Das Piepsen beginnt mit Anbruch der Dunkelheit und dauert die ganze Nacht hindurch. „Der Zoo Hannover hat Konkurrenz bekommen“, sagt Anwohner Angelo Alter. Jetzt lesen

