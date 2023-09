Hannover-Update: Mord am Würmsee - ein Urteil, aber kaum Antworten

Liebe Leserinnen und Leser,

der Würmsee bei Burgwedel war früher selbst in der Region Hannover nur den wenigsten bekannt. Gerade einmal 300 Meter breit, weit ab vom Schuss, eine Handvoll Wochenendhäuser entlang des Weges „Hohles Moor“, mehr nicht. Der Mord an Kerstin G., vermutlich in einem Bungalow in eben jeder kleinen Siedlung, machte den See Ende des vergangenen Jahres bundesweit bekannt. Denn selten muss sich die Justiz mit einem so rätselhaften Fall beschäftigen. Keine Leiche, keine Zeugen, kein einziger handfester Beweis. Und doch hat der Prozess nun ein Ende gefunden. Mit einem Urteilsspruch auf den Tag genau ein Jahr nach dem Verschwinden und dem Mord an Kerstin G.

Der Angeklagte Robert E. aus Warburg in NRW muss lebenslang in Haft. Und doch bleiben die meisten Fragen zu dem Fall ohne Antwort. Denn auch nach einem Dutzend Verhandlungstagen stützt sich das Urteil am Ende allein auf Indizien. Etwa Spuren wie das aufgeschlitzte Wasserbett, der zurückgelassene Hund in der Laube, Schleifspuren. Hinzu kam die obskure Einkaufsliste des Angeklagten: Wurfmesser, ein Bogen mit Carbonpfeilen, Tarnnetze und ein Samuraischwert. Am Ende puzzelten die Ermittler aus diesen und etlichen weiteren Informationsschnipseln ein Bild zusammen, das am Ende reichte, um das Schwurgericht von der Schuld des Robert E. zu überzeugen. Vom Tag des Urteils berichtet mein Kollege Manuel Behrens in unserem heutigen Thema des Tages.

Einen solchen Indizienprozess gibt es nicht oft, und dass er gar mit dem Verhängen der Höchststrafe zu Ende geht, ist extrem selten. Unser Gerichtsexperte Christian Lomoth hat die wichtigsten Fragen und Antworten dazu noch einmal herausgearbeitet - und kennt noch einen weiteren sehr bekannten Fall aus Hannover, in dem sich das Gericht auf sehr wenige Anhaltspunkte stützen musste.

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

„Es wird Zeit, dass die Dinger endlich abgeschleppt werden.“ Christian Kölle hält die städtische Kontrolle von Ventilständen für sinnlos

Getötete Kerstin G. vom Würmsee: Landgericht verurteilt Robert E. zu lebenslanger Freiheitsstrafe

Robert E. soll Kerstin G. in ihrem Waldbungalow am Würmsee in Burgwedel bei Hannover überfallen und getötet haben. Davon zeigte sich das Landgericht Hannover überzeugt und hat den Angeklagten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Jetzt lesen

Hannovers Stadion zu marode? Das ist die Mängelliste des DFB und der UEFA.

Nie mehr ein Länderspiel in Hannover? DFB-Vize Ralph-Uwe Schaffert äußerte sich zum veralteten Zustand des Stadions. Die DFB-Mängelliste ist nicht lang, aber sie besteht bereits seit Jahren. Jetzt lesen

Glückspilz aus Lüneburg knackt Jackpot: Millionen im Spiel 77 gewonnen

Ein Lotto-Spieler aus dem Landkreis Lüneburg hat fast 4,5 Millionen Euro in der Zusatzlotterie Spiel 77 gewonnen. Alle sieben Endziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den am Samstag gezogenen Gewinnzahlen überein, wie Lotto Niedersachsen am Montag in Hannover mitteilte. Jetzt lesen

