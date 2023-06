Hannover Update: Nach dem Regen kommt der Sommer

Liebe Leserinnen und Leser,

nun hat Hannover also auch Tief „Lambert“ überstanden. Ordentlich geschüttet hat es ja in der Region, der Pegel der Leine ist da ein guter Gradmesser: das Wasser an der Messstelle in Herrenhausen ist deutlich angestiegen und hat dann gestern Nachmittag die Marke von 3 Metern überschritten (üblich sind zu dieser Jahreszeit Werte um die 80 Zentimeter). Und nun? Das Unwetter war so schnell weg, wie es gekommen war, und macht den Weg wieder frei für den Sommer. Bis zu 25 Grad sollen es heute werden, Sonne, ab Nachmittag etwas bewölkt. Sonntag sind sogar schon wieder hochsommerliche 29 Grad Celsius drin.

Besonders freuen wird das die Camper auf dem Expo-Gelände. Gemeint sind die Bulli-Besitzer und -Fans, die dort an diesem Wochenende den Kult der alten Autos zelebrieren. Mehr als 1000 waren schon am Donnerstag angereist und mussten die Sturzbäche über sich ergehen lassen. Aber immerhin hatten die Bullis im heftigen Schauer Gelegenheit zu zeigen, dass sie ebenso unverwüstlich sind wie die Leute, die sie fahren. Am Freitag dann rollten die Schätzchen in einem Konvoi durch die Stadt:

Noch bis Sonntag läuft das Bus-Festival. Mein Kollege Simon Benne hat sich vor Ort umgeschaut und von den Fahrerinnen und Fahrern Anekdoten erzählen lassen, was man mit den Klassikern (die fast alle in Hannover vom Band gelaufen sind) im Laufe der Jahre so erlebt. Geschichten über Hochzeitsnächte, Campen in der Wüste, einer Kroatien-Tour ohne Autobatterie und einiges mehr können Sie in seinem Bericht nachlesen.

Was darüber hinaus in Hannover passiert ist und was Sie wissen sollten, haben wir in dieser Samstagsausgabe Ihres Hannover-Updates zusammengestellt. Ich wünsche Ihnen eine informative sowie unterhaltsame Lektüre und natürlich ein schönes Wochenende. Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

„Wenn am Ende eine wesentliche Erkenntnis da war, dann war es die, dass wir einsatzbereit sind.“ Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz zieht ein positives Fazit der größten Luftverlegeübung seit Nato-Bestehen

Regen in Hannover: Ende der Dürre ist trotzdem nicht in Sicht

Es hat viel geregnet in der Region Hannover. Aber ein Ende der Dürre ist trotzdem noch nicht in Sicht. Der Boden braucht viel mehr Wasser. Die Aussichten sind allerdings trocken. Jetzt lesen





Wohnhaus energetisch sanieren? Hier ist ein Beispiel aus Hannover

Dämmung, Wärmepumpe, Passivhausfenster: Ein Ehepaar aus Badenstedt hat seinem Sechzigerjahrehaus das volle Klimaschutzpaket verpasst. Hier verrät Bauherr Sven Reuter, was sich gelohnt hat, wie viel Kosten er wirklich spart – und was er anderen empfehlen würde. Jetzt lesen

