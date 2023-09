Hannover Update: Nur knapp einer Katastrophe entgangen

Liebe Leserinnen und Leser,

Explosionsgefahr mitten im Stadtzentrum: ein Großeinsatz der Feuerwehr hat gestern nicht nur Wunstorf in Atem gehalten. In der Nacht hatte ein Waggon eines Güterzugs Feuer gefangen und brannte lichterloh. Auf Drohnenfotos ist zu sehen, wie die Flammen meterhoch in die Luft schlagen. Das Problem: direkt hinter dem Waggon stand ein Kesselwagen mit leicht brennbarer Flüssigkeit. 180 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Übergreifen des Feuers und damit eine große Explosion zu verhindern. Sicherheitshalber waren Anwohner der Bahnstrecke, die hier nahe des Bahnhofs durch dicht bebautes Gebiet verläuft, evakuiert worden.

Die Explosion eines Güterzugs: Was gestern verhindert werden konnte, weckt bei manchem in Hannover Erinnerungen an ein Unglück der späten 60er Jahre. Damals musste die Feuerwehr in Hannover-Linden einen brennenden Munitionszug löschen. Doch die Ladung entzündete sich dann doch, 216 Granaten explodierten, zwölf Menschen wurden dabei getötet. Zur Trauerfeier kamen später Tausende auf den Trammplatz. Simon Benne blickt im Gespräch mit Zeitzeugen auf das damalige Unglück zurück.

Auch wenn das Schlimmste verhindert werden konnte, hat der Bahnbrand noch bis heute erhebliche Auswirkungen auch über Wunstorf hinaus. Denn die Sperrung der Strecke, auf der der ausgebrannte Waggon stand, legte gestern Teile des Fernverkehrs lahm. Meine KollegInnen Kathrin Götze, Ulrich Bock und Alina Stillahn berichten in unserem heutigen Thema des Tages von dem gefährlichen Großeinsatz und den Folgen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag,

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

„Ich habe das genau gesehen. Alles voller Feuerwehr. Tik-Tok war voll von Bildern.“ Ein Anwohner der Gutenbergstraße in Wunstorf

Thema des Tages

© Quelle: Bundespolizei

Güterzugwaggon fängt Feuer: Wunstorf entgeht knapp einer großen Explosion

Auf der Bahnstrecke von Hannover nach Minden hat in der Nacht zu Dienstag der Waggon eines Güterzugs gebrannt. Es drohte eine enorme Explosion, denn direkt daneben stand ein Kesselwagen mit leicht brennbarer Flüssigkeit. Mehrere Menschen an der Bahnstrecke mussten ihre Häuser verlassen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Zipi Aragon

Freispruch für Frank Hanebuth: Gericht in Spanien findet keine Beweise

Hannovers bekanntester Hells Angel Frank Hanebuth ist offenbar freigesprochen worden. Er hatte sich in Madrid vor Gericht verantworten müssen. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Christophe Gateau

Großbaustelle Bahn: Pendeln in der Region Hannover

Bauarbeiten, Handgranate und jetzt ein Feuer: Irgendeinen Grund gibt es in der Region Hannover immer, warum die Bahn nicht fährt. Wie hält man das als Pendler aus?

