Hannover Update: Ohne Auto nach Hannover?

hängt die Zukunft der Innenstadt davon ab, ob man mit dem Auto hinfahren kann? An dieser Frage scheiden sich in Hannover die Geister. Die einen meinen, ein Autoverbot bringt den Todesstoß für die ohnehin schon kriselnde Innenstadt. Die anderen glauben, neuer Freiraum für Fußgänger und Radler kann den Patienten wiederbeleben.

Weil das Thema nicht an Brisanz verliert, haben meine Kollegen Conrad von Meding und Jan Sedelies die beiden Seiten bei einem HAZ-Forum zusammengebracht. Und bei der Podiumsdiskussion ging es heiß her. Vertreterinnen der Händler und Geschäftsleute kritisieren die „Verbotspolitik“. Demnach wollen und müssen die Menschen auch in Zukunft unbedingt mit dem Auto fahren, um etwa in der City zu shoppen. Thomas Vielhaber, als Baudezernent für den Innenstadt-Umbau verantwortlich, sieht vor allem Missverständnisse: Man werde auch in Zukunft in die Stadt fahren können - nur halt direkt ins Parkhaus, und nicht mehr vor jede Ladentür. Zudem bedeuten laut Vielhaber weniger Autos nicht gleich leerere Kassen: „Fußgänger und Radfahrer kommen häufiger und bringen mehr Geld. Punkt.“

Und die Stadtpolitik? Schafft derweil weitere Fakten. Das meint nicht nur den Schmiedestraßen-Umbau oder die neuen Anwohnerparkzonen. Schon bald beginnt ein neues Experiment, diesmal aber am Rande der City: Die Stadt will im September zwei Wohnquartiere in den Stadtteilen Nordstadt und List für eine Woche fast autofrei machen. Dort sollen die Straßen dann Menschen gehören, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Parken wird untersagt, das Autofahren eingeschränkt. In den Worten von OB Belit Onay: „ Wir bringen die Mobilitätswende nun für eine ganze Woche in die dicht bewohnten Quartiere, um den Menschen dort Raum für Freizeit, Erholung, Kreativität und Gemeinschaft vor der eigenen Haustür zu geben.“

Die Hannoveraner erfahren gerade in Ansätzen, was der Begriff Verkehrswende praktisch bedeutet. Wir können sicher sein, dass uns das Thema auch in diesem Sommer begleitet. Was es dazu aktuell zu wissen gibt, finden Sie heute in den Artikeln zum Thema des Tages. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, Ihr

Zitat des Tages

„Die Eingangsbereiche werden seit Wochen als öffentliche Toiletten, Schlaf- und Drogenkonsumplätze genutzt.“ Heike Brodthage, Sprecherin des Amtsgerichts in Hannover

Thema des Tages

Wie viele Autos sollen es sein? Ärger um den Verkehr in Hannovers Innenstadt

Der Verkehr in Hannovers Innenstadt lässt weiter die Emotionen hochkochen. Beim HAZ-Forum zur Zukunft der City gab es dazu hitzige Diskussionen der Stadt mit Händlern. Sie befürchten eine „Verbotspolitik“. Stadtbaurat Vielhaber (SPD) konterte mit deutlichen Worten. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

68-jährige Lastenradfahrerin stürzt über Bordstein – und stirbt im Krankenhaus

Sturz mit tödlichen Folgen: Eine 68-Jährige ist am Donnerstag an den Folgen eines Unfalls gestorben. Die Frau war am Sonntag auf ihrem Lastenrad an einer Unterführung in Hannover-Ricklingen gestürzt. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Mühle als Wohnhaus: Wer kauft die urige Immobilie in Wettbergen?

Sie ist wahrscheinlich Norddeutschlands einzige Windmühle mit direktem Stadtbahnanschluss: Im Südwesten Hannovers verkauft ein Ehepaar die vor gut 20 Jahren totalsanierte Wohn-Mühle in Wettbergen. Ein Besuch.

