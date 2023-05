Hannover Update: Pleiten, Pech und Abi-Pannen

Liebe Leserinnen und Leser,

bei zahlreichen Schülerinnen und Schülern in Niedersachsen knallen heute die Korken: es ist der letzte Tag der schriftlichen Abiturprüfungen. Zwar geht es danach noch mündlich weiter, doch den wohl größten Brocken haben die künftigen „Hochschulreifen“ damit geschafft. Hier im Norden ist es rund ums Abitur in diesem Jahr bislang ruhig geblieben. In anderen Bundesländern gab es Pleiten, Pech und Pannen. Wie zum Beispiel jetzt in Sachsen-Anhalt, wo die Kandidatinnen und Kandidaten gestern mit einer Stunde Verspätung über Alternativaufgaben ihres Geschichtsabiturs brüteten – weil ein Unbekannter die eigentlichen Aufgaben tags zuvor durchgestochen hatte. Oder in NRW, wo im April die Prüfungen unter anderem in Biologie, Physik und Chemie kurzfristig abgesagt wurden, weil die Lehrkräfte die Prüfungsunterlagen wegen einer IT-Panne nicht rechtzeitig herunterladen konnten. Und in Hamburg hatte sich ins diesjährige Matheabitur eine falsche Zahl eingeschlichen, sodass die Rechenaufgabe für die Schüler gar nicht lösbar war. „Abitur, das ist der Achttausender des deutschen Schulwesens. Was da keiner gebrauchen kann, ist auch noch eine Abiturpanne“, kommentiert mein Kollege Matthias Halbig treffend.

Das Abitur mag in Niedersachsen bislang reibungslos laufen, Probleme im Bildungssystem haben aber nicht nur die anderen Länder. Ganz im Gegenteil: Immer deutlicher sind in Niedersachsen die Auswirkungen des Lehrermangels zu spüren. Die Unterrichtsversorgung in diesem Schuljahr liegt bei 96,3 Prozent. Klingt für Aussenstehende nach einer Zahl nahe der 100 Prozent. Tatsächlich muss man aber tiefer in die Materie einsteigen, um die Realität von Unterrichtsausfällen an den Schulen zu beschreiben. Wie viele Stunden fallen wirklich aus? Wie viel Vertretungsunterricht gibt es? Weil die Behörden offenbar keine solch lebensnahen Statistiken führen, haben wir diese Zahlen stichprobenartig selbst zusammengetragen und das Ergebnis ist eine erschütternde Wirklichkeit: An zwei von drei Schultagen gibt es in den betrachteten Klassen Ausfälle oder Vertretungen. Demnach läuft fast kein Schultag so wie geplant, weil Unterricht ausfällt oder vertreten werden muss. „ Unterrichtsausfall ist das neue Normal. Bei Krankheitswellen gerät das ohnehin wackelige System völlig aus den Fugen“, warnt meine Kollegin Saskia Döhner in ihrem Kommentar. Lesen Sie mehr in unserem heutigen Thema des Tages.

„Ich bin zwar erst 11 Jahre. Aber ich möchte eigentlich eine schöne Umwelt, ein schönes Leben ohne so viele Umweltprobleme.“ Madita aus Groß-Buchholz hat uns einen flammenden Leserbrief geschrieben

An zwei von drei Schultagen fällt in Niedersachsen Unterricht aus

Weil ihnen das Personal fehlt, haben einige Schulen in Niedersachsen jetzt aufgegeben, Stundenpläne aufzustellen, sie planen lieber von Tag zu Tag. Entfall und Vertretungsstunden sind inzwischen vielerorts Normalität, das Kultusministerium allerdings widerspricht. Lesen Sie hier mehr.

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Absage „schweren Herzens“: Lister Meile Fest fällt auch 2023 wieder aus

Im vierten Jahr in Folge fällt das Lister Meile Fest in Hannover aus: Am Montag haben die Organisatoren des beliebten Straßenfests im Juni die neuerliche Absage bekannt gegeben. Schwacher Trost: Für 2024 gebe es schon „viele positive Signale“. Jetzt lesen

