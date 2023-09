Hannover Update: So heizt Hannover

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie heute oder gestern früh draußen unterwegs waren, dann haben Sie es bereits am eigenen Leib erfahren: es ist morgens merklich kühler geworden bei uns in der Region Hannover. Bis zum Beginn der Heizperiode ist es zwar noch eine Weile hin. Und doch redet man in Hannover schon seit Tagen intensiv darüber, wie es mit der Wärme in den eigenen vier Wänden weitergehen soll. Grund dafür ist allerdings weniger die plötzliche Morgenfrische, sondern das jüngst beschlossene neue Heizungsgesetz. Ob Sie Besitzer eines Eigenheims oder einer Wohnung sind, oder ob Sie zur Miete wohnen: betroffen sind Sie in jedem Fall. Die Frage ist nur: wie sehr betroffen? Denn im Detail gibt es da allerlei Varianten.

Bei seinem „Rundgang“ durch Hannover hat mein Kollege Conrad von Meding einige dieser Möglichkeiten zusammengetragen. Und in seinem Bericht für unser heutiges Thema des Tages ist er auf äußerst unterschiedliche Reaktionen der Wohnungs- und Hausbesitzer gestoßen. Die eine sagt: „Warum soll ich meine Heizung rauswerfen? Sie läuft doch noch“. Der andere meint: „Ich würde die Umstellung der Heizung lieber heute als in 10 oder 15 Jahren erledigen.“ Beides ist möglich, sowohl das Abwarten als auch das schnelle Reagieren. Warum das so ist, und worauf jeweils zu achten ist, erfahren Sie in dem Bericht ganz handfest am konkreten Beispiel.

Übrigens: passend zum Thema laden wir Sie herzlich ein, sich am 22. und 23. September hier vor Ort in Hannover genauer zu informieren. Bei den „Energie-Infotagen“ präsentiert die HAZ in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur Region Hannover ein umfangreiches Vortragsprogramm zu Energieberatung, Wärmedämmung, Wärmepumpe und Photovoltaik. Regionale Firmen ergänzen das Angebot mit Messeständen, an denen individuelle Beratung angeboten wird. Der Eintritt ist frei. Mehr erfahren Sie nach einem Klick auf das Bild unterhalb dieses Textes. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start ins Wochenende, Ihr

Zitat des Tages

„Uns ärgert, dass die Stadt mit zweierlei Maß misst. Da fehlt das Fingerspitzengefühl.“ Antje Steinmann aus Wülferode zur Durchsetzung des Schottergarten-Verbots in Hannover

Thema des Tages

Was das neue Heizungsgesetz für Menschen in Hannover bedeutet

„Warum soll ich meine Heizung rauswerfen? Sie läuft doch noch“: Das neue Gebäudeenergiegesetz löst viele Fragen aus. Wir stellen vier Immobilieneigentümer und ihre Planung vor – und erklären, was jetzt wo in Hannover und Umland gilt. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

BGH-Urteil zu Ihme-Zentrum: Verkäufer müssen Käufer besser über Risiken informieren

Der Bundesgerichtshof hat wegen eines Streits in Hannovers Ihme-Zentrum ein wegweisendes Urteil zu Immobilienverkäufen gefällt. Es geht um einen millionenschweren Verkauf von Gewerbeflächen. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Das Geheimnis des Baumkuchens: Konditorei Kreipe feiert 150. Geburtstag

Höchste Backkunst seit 1873: In der fünften Generation leiten Jan und Katharina Fleißig die Konditorei Kreipe. Zum Jubiläum gibt es ein Wiedersehen mit Klassikern aus der Backstube. Jetzt lesen

