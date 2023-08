Hannover Update: Steine des Anstoßes

Liebe Leserinnen und Leser,

Wülferode ist nicht dafür bekannt, der aufregendste Stadtteil in Hannover zu sein. Einfamilienhäuser, gutbürgerlich, große Gärten, ruhige Randlage, weniger als tausend Einwohner. Man mag sich also die Aufregung vor Ort vorstellen, als die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr ausgerechnet diesen Fleck ausgesucht hatte, um ein Exempel zu statuieren. Es geht um das mittlerweile allenthalben bekannte Schottergartenverbot, Wülferode wurde der erste Stadtteil, in dem zwei eigens eingestellte Mitarbeiter nach Verstößen fahndeten. Mit Erfolg. „Es wurden auf circa 20 Prozent aller Grundstücke illegal versiegelte Flächen entdeckt“, berichtet seinerzeit eine Stadtsprecherin.

Zahlreiche Aufforderungen zum Umbau waren die Folge. Teils mit der Androhung, die „Entsiegelung“ könne auch angeordnet werden, falls notwendig „unter Anwendung von Zwangsmitteln“. Was Recht ist, muss Recht bleiben (in diesem Fall Landesrecht). Dennoch haben nicht wenige Hannoveranerinnen und Hannoveraner das Gefühl, dass sich die Verwaltung da mächtig vergaloppiert. Ein Beispiel ist das Ehepaar Gähring, wenig überraschend aus Wülferode. Das ungewöhnliche an diesem Fall ist nicht nur, dass beide fast 90 Jahre alt sind, und der Umbau ihres Gartens deshalb keine geringe Zumutung ist. Hinzu kommt: die Senioren haben mitnichten ihren ganzen Vorgarten mit Steinen zugeschüttet, sondern lediglich am Rande ihres Rasens einen 50 Zentimeter breiten Streifen mit Schotter anlegen lassen. Wie sich nun herausstellt, sieht die Verwaltung keinen Anlass für Kulanz: der Streifen muss weg. „Leider unzulässig“, heißt es in einem Schreiben. Mein Kollege Christian Bohnenkamp berichtet in unserem heutigen Thema des Tages über diese erneute Posse aus Hannovers Süden.

Mag man über die „Schottergarten-Polizei“ noch lächeln können, rund um ein Privathaus in Bothfeld zeigt sich ein weitaus existenzielleres Drama. Denn hier geht es nicht um ein paar Steine, gleich einem ganzen Haus droht der Abriss. Die Familie (mit einem Kleinkind und einem Baby) fürchtet den Ruin. Der Hintergrund: Die Stadt spricht von einem „Schwarzbau“, der weg müsse. Und das obwohl das Gebäude bereits seit 1947 dort steht. „Das hat sich alles zu einem riesigen Horror entwickelt“, sagt die Mutter der beiden Kinder. Was für Chancen haben Sie noch? Den ganzen Bericht finden Sie ebenfalls weiter unten. Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre und einen angenehmen Tag, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Der August könnte zu einem Totalausfall in Sachen Sommerwetter werden.“ Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net über die Aussichten der kommenden Wochen

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Tim Schaarschmidt

Schotterstreifen am Zaun muss weg: Stadt bleibt bei Senioren aus Hannover hart

Keine Kulanz für das Ehepaar Gähring aus Wülferode: Die Stadt Hannover besteht darauf, dass die fast 90 Jahre alten Senioren den Steinstreifen an ihrem Zaun entfernen müssen. Die Verwaltung sieht darin einen verbotenen Schottergarten. „Nicht nachvollziehbar“ findet das die Tochter. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Rainer Dröse

Trotz Wetterkapriolen: Fast 600.000 Besucher beim Maschseefest

Erste Zwischenbilanz beim Maschseefest in Hannover: An den ersten fünf Veranstaltungstagen haben laut Hans Nolte, Chef der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HTMG), fast 600.000 Besucher mitgefeiert. Das sind allerdings weniger als erwartet. Die Wirte hoffen nun auf besseres Wetter. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ