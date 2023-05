Hannover Update: Summer in the City

Liebe Leserinnen und Leser,

wann waren Sie das letzte Mal in Hannovers Innenstadt und haben etwas gekauft? Also nicht nur zum Schaufensterbummel, zum Flanieren, oder um einen Café zu trinken. Sondern wirklich zum Einzukaufen, um mit vollen Taschen wieder nach Hause zu fahren. Wenn Sie diese Frage mit „Das ist schon lange her“ beantworten, dann ist das wenig überraschend, denn es scheint den meisten Hannoveranern so zu gehen. In dieser Woche berichtete der Sprecher der City-Händler von einer „massiven Kaufzurückhaltung“ der Kunden. Mit der Verschärfung der Energiekrise im Herbst seien die Besucherzahlen gesunken, und wer kommt, der kauft eben auch nicht mehr so viel wie früher. Die City steckt in der Krise - soviel ist schon lange bekannt. Und umso mehr richten sich viele Augen auf die vielen Umbauprojekte, die derzeit angestoßen werden. Denken Sie nur an die Sport-Angebote auf dem Raschplatz, an die Leinewelle, aber auch und vor allem an die Altstadt. Denn dort wird derzeit der erste Pflock der vom Oberbürgermeister angekündigten autofreien (oder besser „autoarmen“) Innenstadt eingeschlagen.

Zumindest an diesem langen Wochenende wird es ein bisschen lauter in der City. Pfingsten lockt die Hannoveraner an gleich mehrere Orte - und es ist damit zu rechnen, dass es mitunter proppenvoll werden wird. Vor allem der Christopher Street Day lockt die Massen nach Hannover: die Veranstalter erwarten 25.000 Besucher am Samstag und Sonntag in der Stadt, rund um den Opernplatz gibt es Protestaktionen, Konzerte und Partys. Nicht weit entfernt wird rund um die Marktkirche beim Bierfest fleißig getrunken, im Maschsee schwimmen die Drachenboote, und und und. Was es noch alles am Wochenende zu erleben gibt, lesen Sie weiter unten in unserem Thema des Tages.

Und abschließend eine Empfehlung für die etwas ruhigere Stunde zwischen all diesem Trubel: Seit gestern ist eine neue Doppelfolge unseres Podcasts „Klar soweit?“ verfügbar. Auch diesmal geht es um ein Thema, das viele Menschen in Hannover bewegt hat: die geplanten Abschiebungen einer libanesischen MHH-Intensivschwester und einer jesidischen Arzthelferin. Hören Sie gerne rein, es lohnt sich! Damit wünsche ich Ihnen ein angenehmes Wochenende, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Am Anfang habe ich gedacht, ich bin allein gegen das Bürokratiemonster.“ Arzthelferin Hayfaa Sharaf Elias, lange Zeit von der Abschiebung bedroht

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Heiko Randermann/privat/Evergreen GmbH

Tipps und Events: Das ist an Pfingsten in Hannover los

Am Wochenende ist schon wieder Pfingsten. Das soll natürlich auch in Hannover gebührend gefeiert werden. Dafür gibt es mehr als genug Veranstaltungen, die Hannoveraner besuchen können. Ein Überblick.





Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Nancy Heusel

Nach dem Mord an einem 14-Jährigen in Wunstorf: Das sagt die Schulleiterin über das Opfer und den mutmaßlichen Täter

Die Betroffenheit in Wunstorf über den Mord an einem 14-Jährigen im Januar sitzt noch immer tief. Jetzt äußert sich Elke Helma Rothämel, die die Evangelische IGS Wunstorf leitet. Das Opfer und der mutmaßliche 14-jährige Täter haben die Schule besucht. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Tim Schaarschmidt/(Symbolbild)

Dieb stiehlt vier Getränkedosen – und muss für Jahre ins Gefängnis

Ein 38-Jähriger hat am Donnerstagmorgen vier Getränkedosen aus einer Drogerie im Hauptbahnhof Hannover gestohlen. Daraufhin fragte die Bundespolizei seine Daten ab – und brachte ihn ins Gefängnis. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ