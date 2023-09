Hannover Update: Tausende bei Trauerfeiern

Liebe Leserinnen und Leser,

zehn Tage ist es her, dass ein Unfall an der Grenze zwischen Hannover und Garbsen die gesamte Region erschüttert hat. Zwei Autos stießen auf einer vierspurigen Straße frontal gegeneinander. In den verunglückten Fahrzeugen saßen ausnahmslos junge Männer und junge Frauen: In dem BMW drei junge Menschen aus Hannover (19, 19, 17), die Insassen des Nissans stammen aus Garbsen (21, 21, 20). Fünf von ihnen sind gestorben. Ebru, Arsen, Masar, Daim und Can.

Die Angehörigen von Daim und Can nehmen nun heute Abschied. Verwandte sowie die muslimischen Gemeinden rechnen mit einer riesigen Anteilnahme: Es werden mehrere Hundert, vielleicht sogar einige Tausend Menschen auf dem Stöckener Friedhof und in Garbsen erwartet. Im Gegensatz zu christlichen Beerdigungen, die häufig im Familienkreis vorgenommen werden, ist es im Islam üblich, möglichst viele Menschen zum Totengebet und zur Beisetzung zu versammeln. In Garbsen gibt es sogar einen Trauermarsch. Man rechnet mit bis zu 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Wenn so viele Menschen heute ihre Trauer, ihr Beileid und ihre Bestürzung öffentlich zum Ausdruck bringen, dann ist das hoffentlich auch den Angehörigen ein kleiner Trost. Was bleibt, sind aber auch die noch immer offenen Fragen. Was genau ist auf der Straße passiert? Diese Frage ist nicht von Neugier getrieben, es geht vor allem darum herauszufinden, ob weitere Unfälle möglicherweise verhindert werden können. Bislang ist nur bekannt, dass offenbar der BMW in den Gegenverkehr geraten war. Die Ermittlungen dauern an. Nun werden ein Gutachten erstellt und die Fahrzeugdaten ausgewertet, um die Kollision zu rekonstruieren.

Den Umständen entsprechend positive Nachrichten gibt es inzwischen vom einzigen Überlebenden der Tragödie von Marienwerder: Der 21-Jährige aus dem Nissan ist nach zwei Operationen auf dem Weg der Besserung, so wird es aus seinem Umfeld berichtet. Zunächst sei der junge Mann von der Lende abwärts gelähmt gewesen. Nach zwei Operationen sehe es nun so aus, als habe der junge Mann keine bleibenden körperlichen Schäden davongetragen.

Thema des Tages

Tödlicher Unfall in Hannover: Tausende bei Beerdigungen am Freitag erwartet

Fünf Menschenleben hat der tragische Autounfall von Hannover-Marienwerder am 21. August gekostet. Am Freitag, 1. September, werden nun zwei der Getöteten auf Friedhöfen in Hannover und Garbsen beigesetzt. Die Familien der Unfallopfer wollen die jungen Menschen gemeinsam verabschieden. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

S-Bahn in Hannover: Erhebliche Einschränkungen durch Bauarbeiten im Oktober

Fahrgäste der S-Bahn müssen sich ab Oktober auf massive Einschränkungen einstellen. Die Deutsche Bahn lässt ihr Schienennetz in Ronnenberg erneuern, dabei fallen die S-Bahnlinien 2 und 5 für fast zwei Wochen komplett aus. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Premiere in Hannover: Erstmals landet ein E-Flugzeug am Airport Langenhagen

Zum ersten Mal ist am Flughafen Hannover ein vollelektrisches Flugzeug gelandet. Und das nach einem rekordverdächtigen Flug quer durch Deutschland. Das Signal soll lauten: Die E-Mobilität ist auch im Luftverkehr auf dem Vormarsch. Hannovers Flughafen will sich darauf einstellen – und E-Flieger bevorzugt behandeln. Jetzt lesen

