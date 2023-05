Hannover Update: Tausende feiern in der City

Liebe Leserinnen und Leser,

das Pfingstwochenende hat begonnen, wie man es erwartet hatte: Hannover ist an vielen Orten auf den Beinen, genießt die Sonne, die freie Zeit und die Veranstaltungen, an denen es in diesen Tagen nicht mangelt. Besonderer Hingucker sind traditionell die Teilnehmenden an der Parade zum CSD, also dem Christopher Street Day. Haare in Regenbogenfarben, Glitzer auf den Wangen und leidenschaftliche Küsse: wer könnte da schon wegschauen? Mindestens 10.000 waren unterwegs. Der Zug durch die Stadt ist allerdings keineswegs nur eine Show bunter Kostüme. Sätze wie „Transrechte sind Menschenrechte“ oder „Sexuelle Identität schützen, Artikel 3 GG reformieren!“ stehen auf Pappschildern geschrieben und zeigen, dass das hier auch ein Protestzug ist. Gegen Intoleranz und Queerfeindlichkeit, für mehr Minderheitenschutz und gesetzliche Gleichstellung.

Weniger politisch, aber kaum weniger bunt und laut geht es derweil am Maschsee zu. Fast 3000 Sportlerinnen und Sportler tragen beim Drachenbootrennen Wettkämpfe aus - und wissen ebenso zu feiern. 20.000 Zuschauer tummeln sich um den See. Unbestritten: Dieses Wochenende steht im Zeichen der Großveranstaltungen. Sowohl der CSD als auch das Drachenbootfestival gehen heute weiter. Gleichzeitig lädt das Bierfest in der Altstadt zum Probieren teils skurriler Sorten ein. Mein Kollege Andreas Schinkel hat sich die fünf außergewöhnlichsten Biere einschenken lassen und stellt sie Ihnen vor. Auch hier gibt es heute eine weitere Gelegenheit, Pfingsten buchstäblich auszukosten. Wenn Sie also noch nichts vorhaben... Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

„Der 41-Jährige hatte die betreffende Perücke mit den rötlichen Haaren gerade bei sich im Pkw.“ Kai Richter, Polizeisprecher

HAZ