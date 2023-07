Hannover Update: „Tiktok habe ich gelöscht“

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie Kinder haben, dann kennen Sie das vielleicht: die Zeit geht wie im Flug, aus kleinen Menschen werden große, aus Kindern junge Erwachsene, und in rasantem Tempo steht einem plötzlich jemand auf Augenhöhe gegenüber. Ein bisschen so ist es auch mit Magali und Chanel. Zu den beiden Mädchen (ich korrigiere: jungen Frauen!) hat die HAZ ein ganz besonderes Verhältnis. Seit 12 Jahren geben uns die beiden einmal im Jahr ein Interview. Begonnen hat es zu ihrer Einschulung. Aufregend war das, und doch strotzten die beiden schon damals vor Coolness und Selbstbewusstsein. Wird schon alles werden, Schule wird bestimmt „pippieinfach“, so der Tenor des Gesprächs mit meiner Kollegin Jutta Rinas damals.

Und nun sind Magali und Chanel 17 und 18 Jahre alt, haben die zwölfte Klasse hinter sich, haben die Pandemie überstanden („Corona ist wie ein Spuk einfach wieder verschwunden“) und stehen vor dem Abi. Die Gespräche mit den beiden Schülerinnen aus der Südstadt sind unterhaltsam, manchmal lustig, aber immer auch mehr: sie werfen ein kurzes Licht darauf, wie derzeit die Stimmung unter Schülern ist, wie diese wache und kluge nächste Generation auf Themen blickt, die uns Ältere gerade beschäftigen. Das geht von der Pandemie über den Ukraine-Krieg bis hin zu der Art, wie wir arbeiten. Da fallen Sätze wie „Die Jüngeren wachsen mit dem Gefühl auf, dass es ständig irgendwo eine Krise gibt. Das ist schlimm.“ Oder „Keinen Führerschein zu haben passt nicht zu meinem Lifestyle.“ Aber auch: „Tiktok habe ich gelöscht. Das war meine beste Entscheidung in diesem Jahr.“ Wie es dazu kommt, lesen Sie heute in unserem Thema des Tages. Und was sonst noch in der Region Hannover passiert ist oder heute wichtig wird, lesen Sie weiter unten. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

„Erst ein schwerer Sommersturm, dann große Hitze – das Extremwetter dauert an.“ Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met

Thema des Tages

© Quelle: Katrin Kutter

Unser jährliches Interview mit Magali und Chanel: „Wir wollen nur noch Ferien“

Magali und Chanel geben der HAZ seit ihrer Einschulung 2011 jedes Jahr ein Interview. Jetzt haben sie die zwölfte Klasse hinter sich und wollen nach einem harten Schuljahr nur noch eines: Ferien. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Christophe Gateau/dpa

Problem-Kita der AWO in Hannover: In 15 Monaten hat die Hälfte des Stammpersonals gekündigt

In der wegen eines Raums für „Doktorspiele“ in die Kritik geratene AWO-Kita aus Hannover hat seit März 2022 die Hälfte des Stammpersonals gekündigt. Die AWO erklärt das mit Folgen des Fachkräftemangels. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Christian Bohnenkamp

Schilder umgelegt: Widerstand in Hannovers Zooviertel gegen Parkverbote

Um Platz auf den Gehwegen zu schaffen, hat die Stadt Hannover in Straßen im Zooviertel die Hälfte der Parkplätze gestrichen. Anwohner sind verärgert - und haben offenbar Halteverbotsschilder entfernt. Verwundert zeigen sich einige, weil die Stadt noch 2021 eine ganz andere Haltung vertreten hatte. Jetzt lesen

