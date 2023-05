Hannover Update: Unwetter verschont Hannover

Liebe Leserinnen und Leser,

Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes klingen grundsätzlich äußerst dramatisch: Da ziehen „Gewitterfronten“ über Landstriche, es gehen „unwetterartige starke Regenfälle“ nieder, und „Sturmböen“ bringen die Gefahr vor abknickenden Ästen und gar umfallender Bäumen. Und so war es auch am Montag, als der amtliche Wetterdienst in der etwas gestelzten Sprache der Wissenschaft für die Region Hannover vor „auflebender Schauer- und Gewitteraktivität“ warnte. Am Ende kam es allerdings anders, in weiten Teilen der Region blieben Gewitter und Starkregen aus. Es regnete zwar mancherorts, allerdings in überschaubarem Maße. Die Gewitterfront war an Hannover vorbeigezogen, ganz knapp. Dafür traf es andere Teile Niedersachsens ungleich härter. Berichte etwa aus Bad Pyrmont, gerade einmal 30 Kilometer von Hannovers Speckgürtel entfernt, zeigen, dass der Landeshauptstadt tatsächlich ein ausgesprochenes Unwetter erspart blieb: die Rede ist von Sturzbächen, Erdrutschen, Schlammlawinen, überschwemmten Straßen und gefluteten, teils unbewohnbaren Häusern im Weserbergland. „Am Ortseingang in Richtung Bad Pyrmont war die Sturzflut einen Meter hoch“, berichtet ein Feuerwehrmann.

Der Blick nach vorn zeigt glücklicherweise wieder sonnigere Tage: laut Meteorologen regnet es nur noch heute, ab morgen wird es zusehends klarer und wärmer, bis passend zum Wochenende gar 22 Grad erwartet werden. Wenn es dabei bleibt, dürfte halb Hannover auf den Beinen sein, immerhin locken rund um Pfingsten zahlreiche Veranstaltungen: vom Christopher Street Day über das Gartenfestival im Georgengarten bis zum Bierfest in der Altstadt. Alles gut geeignet, um eine ereignisreiche Woche in Hannover abzuschließen. Immerhin ging es um nicht weniger als etwa die Zukunft unserer Krankenhäuser, 12.000 feierten mit Herbert Grönemeyer - und es gibt neuen Streit um die Gelben Tonnen. Lesen Sie mehr zu diesen und weiteren aktuellen Themen im heutigen Hannover Update.

Zitat des Tages

„Als normaler Verbraucher hätte ich das wohl nicht gemerkt.“ Knut Schirrmeister, Preisermittler für das Landesamt für Statistik

Erdrutsche und Sturzbäche verwüsten Dorf – 800 Helfer kämpfen bis zum Umfallen

Sturzbäche, Erdrutsche, Schlammlawinen, überschwemmte Straßen, geflutete, teils unbewohnbare Häuser - im Weserbergland und im Kreis Lippe haben in der Nacht etwa 800 Helfer von Feuerwehr und THW, unterstützt von unzähligen Privatleuten, gegen die Folgen eines schweren Unwetters gekämpft. Jetzt lesen

Wegen Gelber Tonnen: „Schon viele schöne Beete abgeräumt“ in Hannover

Große Teile Hannovers sind schon heute extrem stark versiegelt. Weitere Flächen werden seit der Einführung der Gelben Tonne zugepflastert. Eine Entwicklung, die wohl noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat. Jetzt lesen

Fuchs irrt durch Straßen und Gärten: Feuerwehr Hannover rettet Tier

Am Montagabend waren die Tierretter gefragt: Die Feuerwehr Hannover hat einen Fuchs in Oberricklingen gefangen. Das Tier hatte sich offenbar verirrt. Die Retter brachten es zu einem Waldstück und entließen ihn in die Freiheit. Jetzt lesen

