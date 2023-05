Hannover Update: Von der Institution zur Insolvenz

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Orte in Hannover, die sind für alle Alteingesessenen eine Institution. Weil sie unter Einheimischen als Geheimtipp gelten. Weil man unbedingt mal dagewesen sein muss, wenn man mitreden will. Oder weil es sie einfach schon so lange gibt, dass jeder ihren Namen kennt. Das Café Konrad gehört dazu. Korrekter wäre es zu sagen: es gehörte dazu. Denn nun ist klar: das Konrad ist endgültig geschlossen.

Mehr als 25 Jahre lang gab es das Café in Hannovers Altstadt. Die Einrichtung eher gewöhnlich, alles ein bisschen eng arrangiert, gastronomisch auf gutem Niveau, wenn auch kein Meilenstein (zugegeben: das ist Geschmackssache, Stammgäste mögen das sicher anders sehen). Klar ist aber: Das Café war Kult. Bei vielen bekannt als Treff der queeren Community, aber immer mit weit offener Tür. Bei zahlreichen Prominenten der Stadt geschätzt für seine besondere Atmosphäre, für seinen Ruf. Für sein Frühstück bis 16 Uhr. Und auch für seinen Inhaber Dietmar Engel. Und der hat nun bekannt gegeben, was viele schon seit Wochen fürchteten: „Ich ziehe einen endgültigen Schlussstrich.“ Engel hat nach eigenem Bekunden einen Insolvenzantrag gestellt. Hintergrund sind langjährige finanzielle Probleme, das ist kein Geheimnis mehr. Der 53-Jährige stellte in der Vorwoche Selbstanzeige beim Finanzamt, weil er jahrelang 10 Prozent der Umsätze an der Steuer vorbei abgezweigt hatte. Das Geld soll unter anderem zur Bezahlung der Beschäftigten gedient haben. Finanzbeamte hatten den Gastronomen bei monatelangen Betriebsprüfungen immer stärker in Erklärungsnot gebracht.

Nun ist das Café also zu. Es soll Gespräche geben, ob es ein neuer Betreiber weiterführen kann. Doch das ist offenbar in einem frühen Stadium, wohl eher eine Überlegung denn ein spruchreifer Plan. Klar ist bisher also nur: Hannover verliert eine Institution.

Zitat des Tages

„Ich habe 1997 als Kellner im Café Konrad angefangen und mein halbes Leben dort gearbeitet.“ Dietmar Engel

