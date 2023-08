Hannover Update: Wann kommt die Abrissbirne?

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Bauwerke in Hannover, die für die Identität ihres Stadtteils prägend sind. Denken Sie an die „Drei warmen Brüder“ in Linden, an den Telemax-Fernsehturm in Groß-Buchhholz oder das Leibniz-Schloss der Uni in der Nordstadt. Tief im Westen waren die Conti-Ruinen bislang aus dem Stadtteil Limmer nicht wegzudenken. Doch damit ist es schon bald vorbei.

Baulöwe Günter Papenburg hat jetzt zum zweiten Mal einen Antrag für den Abriss der historischen Gebäude eingereicht. Mit einem ersten Versuch war er 2019 vor Gericht gescheitert, doch diesmal scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Die Stadt Hannover jedenfalls sieht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die Überreste des historischen Continental-Stammwerks am Rande der Wasserstadt noch zu retten. Die stehen zwar unter Denkmalschutz, doch der findet hier seine Grenzen: Die Abrissbirne darf kommen, wenn der Erhalt eines Gebäudes dem Eigentümer nicht zumutbar ist. Zum Beispiel, weil eine sinnvolle Nachnutzung nicht möglich ist.

Doch genau da liegt der Teufel im Detail: eine Nachnutzung scheint durchaus möglich, doch niemand will die Verantwortung dafür übernehmen. Ein Architekt hatte einen Plan vorgelegt, wie sogar Wohnen in den schadstoffbelasteten Denkmalbauten möglich wäre: als „Häuser im Haus“, ohne Kontakt zu den alten Wänden. Doch in einem wirren Verantwortungs-Klein-Klein fand sich am Ende keine Behörde, die ganz offiziell ihr „Go“ geben wollte. Die Stadtverwaltung in Hannover schiebt die Schuld den Gesundheitsbehörden von Land und Region zu, dort wäscht man die Hände in Unschuld. Und so ist der Weg nun frei für die Bagger. Ein „Jackpot für Papenburg“, wie es ein Architekt einst bezeichnete. Nun dürfe der Bauunternehmer neue Wohngebäude in einer Größe errichten, die ihm auf dem übrigen Gelände der Wasserstadt nicht erlaubt wurde.

Wann es soweit ist, steht noch nicht fest. Mein Kollege Christian Bohnenkamp wird die Querelen in Limmer weiter eng für Sie begleiten. Bis dahin lesen Sie alles zum Stand der Dinge weiter unten in unserem heutigen Thema des Tages. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag,

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Thema des Tages

© Quelle: Nancy Heusel

Abriss für Conti-Gebäude beantragt: Stadt Hannover sieht keine Chance auf Rettung

Baulöwe Günter Papenburg hat zum zweiten Mal einen Antrag für den Abriss der historischen Conti-Gebäude in Limmer eingereicht. Die Stadt Hannover sieht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, diese noch zu retten. Eile mit der Genehmigung hat sie aber nicht. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Mord an Schüler in Wunstorf: Auch der mutmaßliche Komplize soll minderjährig sein

Der 14-jährige Angeklagte soll beim Mord an einem Mitschüler in Wunstorf einen Komplizen gehabt haben. Die Rede ist von einem ebenfalls Minderjährigen, gegen den nun ermittelt wird. Könnte der Angeklagte die Tat überhaupt allein ausgeübt haben?

Und dann war da noch ...

© Quelle: Conrad von Meding

Parkschild in Hannovers Südstadt verwirrt Anwohner

Seit Juni verwirren drei Parkzusatzschilder die Anwohner der Ifflandstraße. Ein Sprecher der Stadt Hannover klärt auf, was die Zusatzschilder zu bedeuten haben. Jetzt lesen

