Hannover-Update: Welcher Weg zum Frieden?

Liebe Leserinnen und Leser,

die Eier sind versteckt, die Feuer brennen, die Spaziergänger flanieren - und auch in Hannover ziehen Menschen durch die Straßen, beseelt vom Wunsch nach Frieden in der Welt. In der Reihe der Traditionen rund ums Osterfest haben die sogenannten Ostermärsche ihren festen Platz. Etwas mehr als 1000 Menschen hat es gestern in Hannover auf die Straße verschlagen, um ein Zeichen zu setzen gegen den Krieg. Das Überraschende ist: Um diese Friedensdemonstration, vor allem um die Debatte dahinter, gibt es in diesen Tagen einen handfesten Streit.

Im Mittelpunkt steht dabei auch, aber nicht nur, Margot Käßmann. Die ehemalige Landesbischöfin war Rednerin beim hannoverschen Ostermarsch, und unterstrich dabei die Position, die sie gemeinsam mit mehr als 100 Sozialdemokraten, Gewerkschaftern und Vertretern aus Kirche und Gesellschaft kürzlich in einem Appell veröffentlicht hatte. Der Titel „Frieden schaffen! Waffenstillstand und gemeinsame Sicherheit jetzt!“ Käßmann geht noch einen Schritt weiter und fordert klar das Ende deutscher Waffenlieferungen.

Es dauerte nicht lange, da hagelte es Widerspruch. Vertreter fast aller Parteien bescheinigten dem Aufruf unisono zwar guten Willen, aber Realitätsferne und Ideenlosigkeit. Auch mein Kollege Felix Harbart hat sich die Position der 139 Unterzeichner genau angesehen, und er begrüßt in seinem Kommentar die kontroverse Debatte um den Weg zum Frieden: „Der Krieg muss so schnell wie möglich enden, und vermutlich wird das eines Tages am Verhandlungstisch geschehen. Die Frage ist nur: Unter welchen Vorzeichen können solche Verhandlungen zu menschenwürdigen, völkerrechtskonformen Ergebnissen kommen? Bei der Suche nach der Antwort hilft dieser Appell keinen Millimeter weiter.“ Lesen Sie hier mehr.

Und so verläuft das Osterfest in diesem Jahr offensichtlich nicht so still wie gewöhnlich. Das muss kein Nachteil sein: Wann, wenn nicht in diesen Tagen, wäre der richtige Zeitpunkt, sich über den Frieden Gedanken zu machen, vielleicht auch darüber zu streiten, um am Ende aber einen klareren Blick zu haben? Vielleicht können die heutigen Artikel in unserer Rubrik Thema des Tages einen Teil dazu beitragen. Genießen Sie das Wochenende, mit herzlichen Grüßen, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Die ganze Organisation ist unmöglich.“ Eine Kundin zur Situation in der Postbank-Filiale in der Ernst-August-Galerie

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

3 von 139: Margot Käßmann (von links), Herbert Schmalstieg und Oskar Negt. © Quelle: Patrick Seeger/dpa, Philipp von Ditfurth/dpa, Alexander Körner (Archiv)

Friedensappell zur Ukraine: Käßmann, Schmalstieg und Negt ernten breiten Widerspruch

Ein Friedensappell und ein Interview zum Ukraine-Krieg stoßen auf wenig Verständnis in Niedersachsen. Lediglich Linkspartei und AfD unterstützen den Aufruf von 139 Sozialdemokraten, Gewerkschaftern und Vertretern aus Kirche und Gesellschaft. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Tim Schaarschmidt

14 Wochen warten aufs Elterngeld: Behörde der Stadt Hannover ist erneut überlastet

Die Probleme bei der Elterngeldstelle reißen nicht ab. Eltern warten monatelang auf ihr Geld ohne eine Nachricht von der Behörde. Die Stadt bedauert den Zustand und führt mehrere Gründe an. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Jennifer Krebs

So rettet Jasmine Kohlert aus Barsinghausen-Egestorf jede Woche tonnenweise Lebensmittel vor dem Müll

Jasmine Kohlert rettet jeden Sonnabend Obst und Gemüse vor dem Müll. Die Lebensmittel gibt sie in ihrer Verteilstation in Barsinghausen-Egestorf weiter – und die Nachfrage wächst von Woche zu Woche. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren