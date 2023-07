Hannover Update: Wenn Bürger aufstehen

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist eine Weile lang ruhig gewesen rund ums Thema Südschnellweg. Seit den ersten Rodungen rollen ungestört die Bagger, die Baustelle wächst, und von den Gegnern in den Bäumen und darunter hieß es zuletzt, es stünde Hannover ein heißer Herbst bevor. Denn erst dann sollen weitere Bäume dem Ausbau des Schnellwegs weichen. Nun kommt überraschend Bewegung in die Sache: Die Ausbaugegner haben sich mit Unterstützung von Experten die Pläne noch einmal genau angesehen und sind zu dem Schluss gekommen: Vielleicht gibt es doch noch einen Kompromiss, der gleichzeitig einen Großteil der Bäume rettet, ohne dabei das Gesamtprojekt zu gefährden. Wie realistisch ist das? Lesen Sie mehr in unserem heutigen Thema des Tages.

Der Schnellweg-Ausbau ist mitnichten das einzige große Verkehrsprojekt hier im Norden, zu dem sich Bürgerinnen und Bürger deutlich hörbar zu Wort melden. Eine neue Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg soll für mehr Tempo und Verlässlichkeit auf dieser zentralen Verbindung sorgen. Seit Monaten schwelt der Streit, ob ein Neubau oder ein Ausbau der bestehenden Strecke der beste Weg ist. Fragt man Menschen, die in den Regionen wohnen, durch die die denkbare neue Strecke führen würde, fällt die Antwort eindeutig aus. Meine Kollegin Laura Ebeling ist in die Gemeinde Seevetal kurz vor Hamburg gereist, um sich ein eigenes Bild zu machen. Denn dort kämpft die Bürgerinitiative „Y-Monster“ gegen eine Neubautrasse - und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Bahn. Die Reportage aus einem niedersächsischen Dorf, in dem man sich betrogen fühlt, finden Sie ebenfalls weiter unten.

Ist ein schmalerer Ausbau des Südschnellwegs möglich? Ausbaugegner legen Gutachten vor

Es ist ein Kompromiss, der zumindest einen großen Teil der Bäume retten soll: Gegner der Verbreiterung von Hannovers Südschnellweg haben ein Gutachten vorgelegt, das einen schmaleren Ausbau möglich machen soll, ohne das Projekt zu gefährden. Doch das Land bleibt bei seiner Linie. Jetzt lesen

Wie sicher sind Hannovers Spielplätze?

446 Spielplätze gibt es in Hannover – damit sie nicht zur Gefahr für Kinder werden, müssen sie regelmäßig überprüft werden. Tüv-Experte Sören Schwartz zeigt, welche Probleme es mit morschem Holz, Scherben im Sand oder zu engen Öffnungen geben kann – und verrät, was er am häufigsten beanstandet. Jetzt lesen

Menschen in Hannover: Die Geschichte von Jens Klostermann

Jeder Mensch hat eine Geschichte. In unserer Serie „Menschen in Hannover“ geht es heute um einen Mann, der Farbe bekommen hat. Jetzt lesen

