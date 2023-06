Hannover Update: Wie weiter im Sahlkamp?

Liebe Leserinnen und Leser,

es wird viel gesprochen in letzter Zeit über Hannovers Innenstadt. Den Raschplatz, die Probleme der Geschäftsleute, die autofreie City. Die aktuell brisantesten Nachrichten kommen jedoch aus Hannovers Stadtteilen. Eine davon ist ein Rückschlag für ein gesamtes Viertel: Vonovia, Deutschlands größter Wohnungskonzern, will all seine Immobilien im Sahlkamp verkaufen. Es geht um satte 820 Wohnungen, zusammen rund 60.000 Quadratmeter Wohnfläche in einem der problematischsten Teile der Stadt. Damit zieht sich wieder ein Investor zurück, ohne einen Beitrag zur Verbesserung der Verhältnisse geleistet zu haben. Es besteht die Gefahr, dass der Stadtteil weiter abrutscht. Und so schlägt der Bezirksbürgermeister Alarm: „Der Sahlkamp ist einer der ärmsten Stadtteile Hannovers mit unter anderem der höchsten Kinderarmut und einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Erwerbslosen.“ Der „Wahnsinn“ der Investoren, die nur Profite abschöpfen, müsse ein Ende haben, meint Wjahat Waraict.

Was ist zu tun? Als Lösung kommt ins Spiel, dass Hanova einspringt, die kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Doch dort hat man schon jetzt genug damit zu tun, den Mühlenberg zu retten: rund 40 Millionen Euro sollen in den nächsten Monaten in den Gebäudekomplex am Canarisweg fließen. Schon bald hat Hanova insgesamt 557 Wohnungen des Quartiers gekauft - unter anderem von Vonovia, die sich auch vom Mühlenberg zurückgezogen hat. Lesen Sie mehr dazu in unserem heutigen Thema des Tages. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

„Es wird ein Riesenfest, und das Wetter wird gut.“ Sabine Bußmann, Organisatorin der Fête de la Musique

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Tobias Woelki

Vonovia will Häuser im Sahlkamp verkaufen – Politik fürchtet Niedergang des Stadtteils

Schreckensnachricht im Norden Hannovers: Der Wohnkonzern Vonovia hat mitgeteilt, dass er seine Immobilien im Sahlkamp verkaufen will. Es geht um 60.000 Quadratmeter Wohnfläche. Bezirksbürgermeister Wjahat Waraich fürchtet, dass die Stadtteilerneuerung stockt – und hat Vorschläge, wie staatliche Institutionen helfen könnten. Jetzt lesen





Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Tim Schaarschmidt

Autofrei: Zwei Straßen in der Nordstadt gehören eine Woche den Nachbarn

Zwei Straßen in der Nordstadt bleiben demnächst eine Woche lang autofrei – sie sollen Fußgängern und Radfahrern gehören. Das Viertel scheint gut gewählt, denn dort gibt es ohnehin vergleichsweise wenige Autos. Jetzt lesen

