Hannover Update: Willkommen auf dem Festplatz!

zehn Tage lang darf Hannover nun feiern. Zwar brauchte es in diesem Jahr ein paar Holzhammer-Schläge mehr als gewohnt, bis das erste Festbier floss - doch nun ist das Schützenfest eröffnet. Es gibt ein neues Team von Bruchmeistern (und Bruchmeisterinnen), rund eine Million Besucher werden erwartet, der Festplatz lockt mit 37 Fahrgeschäften, 13 Festzelten, 44 Spielbuden sowie 100 Imbiss- und Süßwarengeschäften. Und eben weil diese Zahlen alle so hoch sind, und sich noch dazu am morgigen Sonntag mehr als 10.000 Schützen vom Rathaus aus auf den Weg durch die City in Richtung Festplatz machen, gilt das Event in Hannover eben als das größte Schützenfest der Welt. „Hoch, Rüde, hoch“, kann man da nur sagen. Oder für Hannoveraner besser verständlich: Horrido! Den Zusammenhang erklärt Ihnen übrigens hier mein Kollege Andreas Voigt in seinem Artikel über „Zehn Dinge, die Sie noch nicht über Hannovers Schützenfest wussten“.

Keine Lust auf Schützenfest? Für Hannoveraner nur schwer vorstellbar, aber auch das soll es geben. Einigen ist das große Spektakel zu anstrengend, anderen ist es schlichtweg zu teuer. Vor allem am Sonntag, dem Tag des Schützenausmarschs, wird es in der City voll und laut. Für diejenigen, die davon möglichst nichts mitbekommen möchten, haben wir ein paar alternative Vorschläge zusammengetragen – weit weg von dem großen Trubel.

Ohnehin ist an diesem Wochenende einiges los in der Stadt. Etwa beim Weltmarkt vor dem Pavillon, natürlich auf dem Altstadt-Flohmarkt, oder beim „Hannover-Cup“ auf dem Raschplatz. Tipps und Termine, zusammengestellt von meinem Kollegen Fabian Mast, finden Sie hier. Ein ganz neues sportliches Angebot gibt es übrigens gleich an mehreren Orten der Innenstadt: Dazu gehören ein Beachtennis-Platz an der Marktkirche sowie ein Basketballfeld an der Goseriede am Steintor. Beim Denkmal der Göttinger Sieben gibt es Parcours-Elemente. Unter dem Motto „Bewegungs(t)räume“ hat Oberbürgermeister Belit Onay gestern diese Sport- und Spielstätten eröffnet. Sie bleiben bis zum 15. September. Und sind Teil des groß angelegten Programms der Stadt, die Innenstadt mit Freizeitangeboten neu zu beleben. Doch lesen Sie gerne selbst weiter. Ich wünsche Ihnen ein informative und unterhaltsame Lektüre - und ein erholsames Wochenende. Ob mit Schützenfest oder ohne. Ihr

Zitat des Tages

Es darf einer Volkspartei wie der SPD nicht passieren, dass Jäger und Angler als Mörder bezeichnet werden dürfen. Hannovers Stadtjäger Heinz Pyka

Thema des Tages

© Quelle: Nancy Heusel

Mehr als ein Dutzend Schläge – erst dann ist das Schützenfest eröffnet

Es bleibt kompliziert. Diesmal ging kein Glas kaputt, aber das Bier lief nicht: Einige Dutzend Schläge brauchte OB Belit Onay beim Fassbieranstich, um das 50-Liter-Fass anzustechen – er musste sogar noch ein paar Male nachschlagen, weil der Gerstenssaft nur tröpfchenweise aus dem Fass kam. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Roger Murmann/Geisler-Fotopress (Symbolbild)

Einbruch ins größte Musikgeschäft Hannovers: Spektakulärer Diebstahl von 50 wertvollen Gitarren

Sie hatten es nur auf eine Gitarrenmarke abgesehen: Einbrecher sind zwischen dem 27. und 28. Juni ins Musikgeschäft PPC am Alten Flughafen eingestiegen. Offenbar handelte es sich um Profis, die genau wussten, wie sie in die Räumlichkeiten gelangen, ohne entdeckt zu werden. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Dröse

Gründungsfeier im Anzeiger-Hochhaus Hannover: Neue Madsack Stiftung will Qualitätsjournalismus fördern

Zum Auftakt gab es eine große Feier im Anzeiger-Hochhaus Hannover: Die neu gegründete Madsack Stiftung will Qualitätsjournalismus fördern. Drei herausragende Journalistinnen wurden mit den erstmals vergebenen Madsack Awards ausgezeichnet. Jetzt lesen

