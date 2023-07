Hannover Update: Wird Wohnen wirklich günstiger?

Liebe Leserinnen und Leser,

traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, sagt der Volksmund. Doch eine Statistik muss nicht immer gleich gefälscht sein, um auf den ersten Blick einen falschen Eindruck zu erzeugen. So war es in dieser Woche mit einer Analyse des Internetportals Immowelt, die die Mietpreise in deutschen Großstädten untersucht hat. Auf Basis der im Internet angebotenen Wohnungen und der dort aufgerufenen Preise. Ergebnis: Fast überall in Deutschland steigen die Mieten - allerdings nicht in Hannover. Hier wird es demnach sogar günstiger, und sei es auch nur um 0,7 Prozent im vergangenen Jahr.

Wird Wohnen hier bei uns wirklich günstiger? Mein Kollege Conrad von Meding beobachtet die Lage auf Hannovers Immobilienmarkt laufend, und zeigte sich deshalb gleich skeptisch angesichts der neuen Untersuchung. Schnell wurde klar: Auch wenn die Zahlen stimmen mögen, zeigen sie doch nur einen Teil der Realität. Im Gespräch mit dieser Redaktion bezweifelt auch Randolph Fries, Geschäftsführer beim Deutschen Mieterbund (DMB) Hannover, dass die Wohnungssuche für Mieterinnen und Mieter kurzfristig einfacher wird. „Diese Statistiken sind Schall und Rauch“, sagt er zu den Immowelt-Analysen über zurückgehende Durchschnittsmieten. „Wir erleben täglich verzweifelte Mieter, die spüren, dass der Druck im Markt sehr, sehr hoch ist.“ Lesen Sie den ganzen Bericht über die Lage auf Hannovers Wohnungsmarkt in unserem heutigen Thema des Tages.

Gleichzeitig werfen wir auch einen Blick nach vorn - und der sieht alles andere als rosig aus. Etliche Wohnungsbauunternehmen in Niedersachsen und Bremen fahren ihre Investitionen massiv zurück und stoppen offenbar die Neubautätigkeit. Verbandschefin Susanne Schmitt spricht von einem „Alarmsignal“ an die Politik und einem „Kollaps“ beim Neubau, der bedrohliche Auswirkungen auf den Mietmarkt haben werde. Auch hierzu lesen Sie weiter unten mehr - ebenso zu etlichen weiteren aktuellen Themen aus Hannover und der Region. Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre und einen guten Start ins Wochenende, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

„Viele unserer Unternehmen sagen, dass sie aktuell jede Wohnung zweimal vermieten könnten, weil die Wartelisten so lang sind.“ Susanne Schmitt, Direktorin des Verbands der Wohnungswirtschaft Niedersachsen-Bremen

Thema des Tages

Entgegen dem Bundestrend: Mieten in Hannover sind gesunken

Bundesweit steigen die Mieten wegen zuwanderungsbedingter Nachfrage und der Flaute beim Wohnungsbau. Hannover gehört zu den wenigen Städten, in denen die Angebotspreise für Mietwohnungen im vergangenen Jahr leicht gesunken sind, wie aus einer Analyse des Internetportals Immowelt hervorgeht. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Maschseefest, Festivals und vieles mehr – das ist am Wochenende in Hannover los

Das Maschseefest lockt, außerdem gibt es vier Festivals mit einem breiten musikalischen Angebot: Das hat das letzte Juli-Wochenende in Hannover und der Region zu bieten. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Niedersachsens Schulden: Jeder Bürger steht mit 8384 Euro in der Kreide

Die Staatsverschuldung Deutschlands hat einen neuen Höchstwert erreicht: Der Bund steht mit fast 2400 Milliarden Euro in der Kreide. Auch Niedersachsen und Hannover plagen leere Kassen, doch es gibt einen kleinen Lichtblick. Jetzt lesen

