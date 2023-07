Messerangriff in Vahrenheide: 26-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Hannover. Bei einem Messerangriff in der Nacht zu Sonnabend, 1. Juli, ist ein 26 Jahre alter Mann in Vahrenheide lebensbedrohlich verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen, bittet aber um weitere Hinweise zur Tat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Polizei kam es gegen 1.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Fliegerstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern und einer Frau. Was sich dabei genau abspielte, können die Beamten auch am Sonntag noch nicht rekonstruieren. Fest steht, dass der 26-Jährige durch die Messerstiche lebensbedrohlich verletzt wurde.

Polizei nimmt Mann in der Nähe fest

Vermutlich hat ihm diese ein 47-jähriger Mann zugefügt. Er floh zu Fuß, als die Polizei am Tatort eintraf. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter aber noch in der Nähe aufspüren und festnehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er ist am Sonntag den Haftrichter vorgeführt worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Das Opfer schwebt noch immer in Lebensgefahr. Die 34-jährige Frau blieb unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Warum kam es auf dem Parkplatz ganz in der Nähe der Vahrenwalder Straße zu diesem brutalen Angriff? Viele wichtige Fragen sind weiterhin offen: Etwa in welchem Verhältnis die drei Personen zueinanderstanden und was das Motiv für die Tat sein könnte.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zu verdächtigen Personen geben? Der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover ist unter der Telefonnummer (0511) 1095555 erreichbar.

Messerangriffe in Hannover nehmen zu

Die Tat reiht sich ein in eine ganze Serie blutiger Angriffe, bei denen ein Messer zur Waffe wurde. Vor nicht einmal einen Monat ist ein 53-jähriger Mann auf einem Supermarktplatz an der Marienstraße lebensgefährlich verletzt worden. Ende Mai stachen ein oder mehrere Täter auf einen 17-Jährigen in Linden ein. Wenige Tage zuvor soll ein polizeibekannter 22-Jähriger im Wunstorfer Bahnhof einen 35-Jährigen niedergestochen haben. Das Opfer überlebte dank einer Notoperation.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die polizeiliche Statistik zeigt einen Anstieg bei den Attacken mit Messern. Im Jahr 2022 zählte die Polizei Hannover 768 Fälle, 33 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Derzeit sieht es nicht so aus, als könnte dieser gefährliche Trend gestoppt werden.

HAZ