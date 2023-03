﻿Mit Hund, Schaf und Meerschweinchen: In der AWO-Kita Dunantstraße unterstützen Tiere beim Lernen

Was riecht in der Eilenriede eigentlich so nach Knoblauch? Es ist der sogenannte Wunderlauch, der sich aktuell wieder rasant in Hannovers Stadtwald ausbreitet. In einer Gemeinschaftsaktion haben Schülerinnen und Schüler der IGS List einen Teil der Kräuter entfernt – um heimische Frühblüher zu schützen.