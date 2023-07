﻿Lost Place in Hannover: So sieht es im unterirdischen Kriegsbunker in Vahrenwald aus

Vahrenwald. Genau 26 Stufen führen hinab in das unterirdische Labyrinth. Ein düsteres Reich hinter dicken Betonwänden, in das nie ein Sonnenstrahl dringt. „Als wir hier hereinkamen, trauten wir unseren Augen kaum“, sagt Recep Uzuntas.

Der Elektriker der Firma Daehne & Zipsner hatte den Auftrag bekommen, im Bunker unter dem Gudrun-Pausewang-Platz (bis 2021: Continentalplatz) Lampen auszuwechseln. „Wir haben die Adresse erst gar nicht gefunden – wir hatten mit einem großen Betonbau gerechnet“, sagt der 58-Jährige. Stattdessen stand er plötzlich in unterirdischen Gängen, in denen die Zeit seit Jahrzehnten stillzustehen scheint.

Verborgen unter dicken Stahlplatten: Recep Uzuntas (rechts) und Alend Alyas öffnen den Eingang zum Bunker auf dem Gudrun-Pausewang-Platz. © Quelle: Rainer Dröse

Der Bunker liegt genau unter einem Spielplatz. Sein Eingang ist mit ebenerdigen Stahlplatten und dicken Schlössern gesichert. Während oben im Sonnenlicht Kinder spielen, ist hier unten noch etwas von der Atmosphäre des Krieges zu spüren.

Schwere Stahltüren rosten vor sich hin. An den kahlen Wänden prangen Aufschriften wie „Ruhe!“, „Rauchen verboten!“ oder „Gasschleuse“ über uralten Lichtschaltern. Auf der Erde liegen Steinbrocken. In den Waschräumen sind über langen Becken noch die eisernen Wasserhähne installiert, es gibt Reihen von Toiletten mit hohen Spülkästen – ein Labyrinth aus Schutzräumen und langen Fluren, in denen teils handhoch das Wasser steht.

Düstere Atmosphäre: Recep Uzuntas im unterirdischen Bunker. © Quelle: Rainer Dröse

Die Bausubstanz des Bunkers wird überprüft

„Die Bausubstanz des Bunkers wird regelmäßig überprüft“, sagt Jörg Schikowski von der städtischen Liegenschaftsverwaltung. Darum wurden dort jetzt auch die Lampen erneuert. „Bei Kontrollbesuchen muss aus Sicherheitsgründen ausreichend Licht vorhanden sein“, erklärt Stadtsprecher Dennis Dix. Die Kosten für die Baumaßnahme schätzt er auf „weniger als 1000 Euro“.

Im Video: So sieht es im unterirdischen Bunker in Hannover-Vahrenwald aus Unter dem Gudrun-Pausewang-Platz in Vahrenwald liegt ein düsteres Reich. Hier hat sich ein riesiger Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg erhalten. © Quelle: Simon Benne

Der Bunker, der unterirdisch exakt 38,93 mal 19,16 Meter misst, wird ansonsten nur selten betreten; er kann für nichts genutzt werden. Der Bau erfüllt Brandschutzauflagen nicht, hat keinen zweiten Fluchtweg, zudem dringt immer wieder Wasser ein. Es wäre allerdings auch kostspielig, ihn abzureißen.

Düsteres Gebäude: Die Bauarbeiten am Bunker unter dem Continentalplatz im Jahr 1941. © Quelle: Historisches Museum Hannover

Errichtet wurde er um 1941 unter der Ägide von Stadtbaurat Karl Elkart. Am 10. Oktober 1940 hatte Hitler den Bau von Luftschutzanlagen im großen Stil dekretiert. Der Historiker Michael Foedrowitz bezeichnete das „Führer-Sofortprogramm“ als „das wohl größte Bauvorhaben der Menschheitsgeschichte“.

Gespenstisch: Kühl und feucht ist es in den langen Bunkergängen. © Quelle: Rainer Dröse

Etwa 60 größere Luftschutzanlagen wurden allein im heutigen Hannover fertiggestellt – darunter sechs Tiefbunker wie der vom Continentalplatz, der von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern errichtet wurde.

Klosetts aus Kriegszeiten: Ein Toilettenraum im Vahrenwalder Bunker. © Quelle: Rainer Dröse

Platz für mehr als 500 Menschen – Hunderte starben hier

Er sollte 501 Menschen Schutz bieten – und wurde doch für viele zu einer tödlichen Falle. „Bei einem Volltreffer starben hier am 26. Juli 1943 etwa 110 Menschen“, berichtet der Historiker Guido Janthor, der sich intensiv mit Hannovers Bunkern beschäftigt hat.

Beklemmend: In den Bombennächten bangten die Menschen hier um ihr Leben. © Quelle: Rainer Dröse

In der verheerenden Bombennacht auf den 9. Oktober 1943 ereignete sich hier dann eines der erschütterndsten Dramen des Luftkriegs in Hannover: Als die Türen des Bunkers schon geschlossen waren, versammelte sich draußen eine große Menschenmenge.

Eingebaut um 1941: Eiserne Wasserhähne in den Waschräumen des Bunkers. © Quelle: Rainer Dröse

Die Schutzsuchenden schrien und verlangen, eingelassen zu werden. Doch ein Aufseher im Inneren des Bunkers weigerte sich, die Türen noch einmal zu öffnen. Als die Menschen, die im Bunker überlebt hatten, die Schutzräume später verließen, führte ihr Weg an zahlreichen verbrannten und zusammengeschrumpften Leichen vorüber.

Die 26 Stufen: Auf dem Bolzplatz des Spielplatzes ist der Eingang zum Bunker verborgen. © Quelle: Rainer Dröse

„Es ist schon schlimm, was der Krieg anrichten kann“, sagt Elektriker Uzuntas, als er mit dem Auszubildenden Alend Alyas nach getaner Arbeit wieder die Stahlplatten über dem Eingang verschließt. Nach statistischen Berichten kamen in der Stadt Hannover bei mehr als 100 Luftangriffen 6782 Menschen ums Leben.

