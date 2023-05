﻿Daumen-Piktogramme für Falschradler?

Vahrenwald. Daumen hoch für Piktogramme auf Straßenbelag: Der Stadtbezirksrat Vahrenwald-List hat die Verwaltung beauftragt, an verschiedenen Fahrradstraßen Piktogramme für Radfahrende auf der falschen Seite auf der Straße aufzutragen. Katrin Stach (SPD), die zugab, auch schon auf der falschen Seite geradelt zu sein, sprach von „einer netten Art, einem kleinen Puzzlestück zu einem besseren Miteinander“. Für Radler, die auf der richtigen Seite fahren, zeigt dann ein Daumen nach oben – auf der falschen Seite sehen Radfahrer entsprechend einen Daumen nach unten. Voraussetzungen ist natürlich, dass die Radelnden auch auf die Boden gucken.

Auf der falschen Seite fahren Radelnde öfter in der Stadt. Man wolle diese Piktogramme nicht überall, „nur dort, wo es eng wird“ zwischen Fahrradfahrenden, aber auch Radlern und Fußgängern. Nach einer kurzen Diskussion im Stadtbezirksrat über das Für und Wider des Daumens auf dem Boden erklärte eine anwesende Polizeibeamtin, dass die Fahrerinnen und Fahrer auf der richtigen Seite ja den Daumen sähen, der hoch zeige. Und so wurde der Antrag einstimmig beschlossen.

Falsche Seite: Daumen-Pikogramm, wie es der Bezirksrat Vahrenwald-List gern auf Radwegen sehen würde. © Quelle: privat

Verschiedene Fahrradwege

Die Piktogramme auf dem Straßenbelag der Fahrradwege soll es unter anderem künftig hier geben: auf der Vahrenwalder Straße stadteinwärts an der Ecke Melanchthonstraße und stadtauswärts an der Ecke Dragonerstraße; am Mengendamm auf beiden Seiten, an der Ecke Niedersachsenring und Ecke Kleiststraße; stadteinwärts auf der Ferdinand-Wallbrecht-Straße an den Kreuzungen Dragonerstraße, Waldstraße und Edenstraße.

Verkehrswacht-Projekt

Hintergrund: Die Piktogramm-Warnung ist ein Projekt der Verkehrswacht, die auch die Vorlagen für die Piktogramme lieferte. Das erste und bisher einzige Piktogramm wurde am Standort Celler Straße/Hamburger Allee aufgebracht. Vorgestellt wurde es 2022 noch vom Wirtschafts- und Verkehrsministerium unter dem damaligen Minister Bernd Althusmann (CDU), der Landesverkehrswacht Niedersachsen und die Polizei Niedersachsen, die eine Öffentlichkeitskampagne für mehr Sicherheit im Radverkehr starteten.

Daumen statt Zeigefinger

Das Piktogramm für Falschradler war nur ein Baustein der Kampagne. Kirsten Lühmann, Vizepräsidentin der Landesverkehrswacht Niedersachsen, erklärte damals:„Mit ausdrucksstarken und symbolträchtigen Aktionselementen, platziert an unfallträchtigen Straßen und an Kreuzungen im urbanen Raum, wollen wir die Menschen erreichen. Wir informieren nicht mit gehobenem Zeigefinger, sondern wollen sympathisch aufklären und sensibilisieren“. Mit den Piktogrammen auf Radwegen wolle man dem Fahren auf der falschen Straßenseite begegnen. „Dieses Fehlverhalten findet häufig im Wissen um das falsche Verhalten statt. Die damit verbundenen Risiken, wie Abbiege- und Einmündungsunfällen, werden aber leider nicht bedacht.“

