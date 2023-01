﻿Vahren-was? Die Telekom wirbt für Glasfaser in Hannover – und verschreibt sich

Überall in Deutschland baut die Deutsche Telekom ihr Glasfasernetz weiter aus – auch in Hannover.

Hannover. Wo genau sollen die neue Glasfaserkabel verlegt werden? Einem aufmerksamen Twitter-User ist der Fehler auf dem pinken Werbeplakat der Telekom aufgefallen: „Jetzt in Hannover-Vahrenfeld“, steht auf der großflächigen Werbetafel. Keine Sorge, Sie haben keinen neuen Stadtteil verpasst. Vahrenfeld gibt es – zumindest in Hannover – nicht. Gemeint ist natürlich „Hannover-Vahrenwald“. Die Plakate hängen im Norden der Stadt.

Kleine Unaufmerksamkeit beim Design

Die Telekom bedankt sich für den Hinweis. „Leider ist uns bei der Gestaltung des Plakates ein Versehen unterlaufen. Das tut uns sehr leid, wir hoffen auf das Verständnis aller Vahrenwalder“, sagt Pressesprecher René Bresgen. Das Telekommunikationsunternehmen kündigt an, die Plakatierung „so schnell wie möglich“ auszutauschen. Es menschelt bei dem Unternehmensgiganten – Dreher und Verwechslungen passieren schließlich jeder Person. In der Regel werden diese nur nicht in riesiger Schriftgröße abgedruckt und öffentlich aufgehängt.

Glasfaserausbau in Hannover geht voran

Derzeit baut der Internet-Anbieter sein Glasfasernetz in ganz Deutschland aus. Auch in Hannover sind viele Gebiete bereits angeschlossen oder befinden sich im Ausbau. Über weitere Details und die Online-Veranstaltung zum Ausbau in den Stadtteilen Vahrenwald und Nordstadt am 13. Februar informiert die Telekom auf ihrer Website.

Stadtteilname stammt aus dem Mittelalter

Der Ortsname „Vahrenwald“ ist seit dem Mittelalter urkundlich belegt. Als „Vorenwalde“ taucht das damals noch eigenständige Dorf 1266 das erste Mal in den Büchern auf. Der Name leitet sich wahrscheinlich von der geografischen Lage ab: Ab dem heutigen Kolonnenweg am Mittellandkanal erstreckte sich „De grote Wald“, ein Forst mit 30 Kilometern Länge, bis nach Neustadt am Rübenberge.